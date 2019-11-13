С заботой о ветеранах

По поручению Сергея Гапликова ветеранам Коми помогут отремонтировать жилье. Глава региона поддержал инициативу лидера ветеранского движения республики Людмилы Жуковой, которая попросила оказать финансовую помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в ремонте жилых помещений.

Рабочая встреча руководителя региона с председателем Коми республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов состоялась 12 ноября, сообщает пресс-служба главы Коми.

По словам Людмилы Жуковой, потребность в оказании соответствующей поддержки выявил мониторинг, проведенный в городах и районах республики среди ветеранов Великой Отечественной войны.

Как отметил вице-премьер правительства Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин, подобная практика в регионе уже была. При финансовой поддержке республики было отремонтировано около 750 квартир. Размер помощи тогда составлял 50 тысяч рублей – на текущий ремонт, 100 тысяч рублей – на капитальный.

Глава Республики Коми поддержал инициативу Людмилы Жуковой, предложив увеличить размер финансовой помощи.

– Это надо делать. Давайте пока ориентировочно заложим на эти цели 50 миллионов рублей. А дальше надо будет детально уточнить, посмотреть, сколько выделялось в предыдущие годы. Я предлагаю установить размер помощи на текущий ремонт на уровне 75 тысяч рублей, а на капитальный ремонт – 150 тысяч рублей, – сказал Сергей Гапликов.

Глава региона поручил вице-премьерам Илье Семяшкину, курирующему отрасли социальной сферы, и Галине Рубцовой, ответственной за финансово-экономический блок в правительстве, проработать вопрос выделения дополнительного финансового обеспечения из республиканского бюджета для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в проведении капитального или текущего ремонта жилых помещений.

Другое важное решение по итогам встречи – размер выплаты труженикам тыла к 75-летию Великой Победы планируется увеличить до пяти тысяч рублей.

Сегодня размер единовременной денежной выплаты труженикам тыла составляет тысячу рублей. Лидер ветеранского движения предложила увеличить размер выплаты по случаю юбилейной даты, которую страна отметит 9 мая 2020 года.

– 75 лет со дня Великой Победы – это большой праздник, очень значимая дата в истории нашей страны, которую мы отмечаем благодаря подвигу наших ветеранов. Давайте изыщем дополнительные средства и предусмотрим на следующий год единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Это будет существенная поддержка к празднику, – поддержал инициативу Сергей Гапликов.

Проработать этот вопрос также поручено зампредам правительства Илье Семяшкину и Галине Рубцовой.

В Минтруде Республики Коми также напомнили, что указанная выплата ко Дню Победы предоставляется труженикам тыла дополнительно к мерам соцподдержки, которые установлены в регионе для данной категории граждан.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru