Займы для малого бизнеса стали доступнее

За девять месяцев этого года в республике выдано 103 займа на сумму порядка 108 миллионов рублей. Это в 3,4 раза (по количеству) и в 3,9 раза (по объему) выше показателей аналогичного периода прошлого года. Добиться таких результатов удалось благодаря выполнению поручений руководителя республики Сергея Гапликова по совершенствованию мер поддержки предпринимателей.

Одиннадцатого ноября глава региона принял участие в заседании президиума Совета при президенте страны по стратегическому развитию и национальным проектам. Его провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. В числе прочих тем участники заседания обсудили вопросы реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщила пресс-служба главы Коми.

За последние два года в республике усовершенствована работа организаций, оказывающих поддержку субъектам предпринимательства. Так, увеличен уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми». К концу года он достигнет 294 миллионов рублей, что в четыре раза выше уровня 2018 года и почти в 11 раз больше уровня 2015 года.

Благодаря этому количество и общий объем выданных микрозаймов по сравнению с 2018 годом увеличились более чем в три раза, а нижний предел процентной ставки снизился до уровня 3,5–5,5 процента годовых.

Средняя процентная ставка по микрозаймам снизилась по сравнению с уровнем 2015 года более чем на три процентных пункта (с 10,92 до 7,2 процента), а средний размер микрозайма увеличился более чем в два раза. Кроме того, повысился спрос на займы, связанные с инвестиционными целями.

Таким образом, небольшие займы для субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Коми стали доступнее, что в свою очередь повлекло увеличение спроса на них и позволило предпринимателям активнее привлекать залоговые средства в развитие своего дела.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru