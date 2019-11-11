В Коми ждут уникальные вакцины от гриппа

Вакцинальная кампания против гриппа в Коми пока продлена до 22 ноября, но, возможно, если будет необходимость, продлится и до 1 декабря. И те, кто еще не успел привиться, могут это сделать. В данный момент в республике ожидают поступление новой партии вакцины. Об этом сообщил начальник эпидемиологического отдела республиканского управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов на прошедшей 8 ноября пресс-конференции, посвященной теме профилактики внебольничных пневмоний.

Пневмония – одно из самых опасных осложнений, вызываемых гриппом, которое дает наибольший процент летальных исходов. В прошлом году от пневмоний в республике умерли 117 человек, в предыдущем – 166. В этом году – уже 70 человек.

Основная причина летальных исходов – пневмонии, вызванные бактериями пневмококковой инфекции. Летальных исходов от вирусных пневмоний в прошлом году не было. Однако, по мнению медиков, эти данные могут быть неточными, потому что исследование на вирусы проводится, если смерть наступает в период подъема ОРВИ и гриппа, а в другое время такие анализы не проводятся.

Основной метод профилактики для бактериальных и вирусных пневмоний – вакцинация. По словам Ромэна Галимова, в республике она – на полном ходу, но пока темпы иммунизации можно назвать удовлетворительными с большой натяжкой: на конец минувшей недели было привито 36 процентов от общей численности населения.

– Внебольничная пневмония опасна тем, что может развиваться очень быстро, буквально в течение суток. Но мы из года в год увеличиваем процент привитых и снижаем показатели смертности. В 2017 году было привито 41 процент, в 2018 – 46 процентов, сегодня мы хотим, чтобы это было уже 50 процентов, – пояснил Ромэн Галимов.

О том, какова в республике ситуация с заболеваемостью, рассказала внештатный эпидемиолог минздрава региона Нина Овчинникова. По итогам 2018 года заболеваемость среди населения в Коми была выше, чем в стране: 501 случай на 100 тысяч населения. В России – 492 случая на 100 тысяч населения. Анализ ситуации с 2014 года показывает, что в Коми заболеваемость выросла в 2,5 раза.

По словам Нины Овчинниковой, это связано с тем, что улучшилась регистрация внебольничных пневмоний. Ранее регистрация случаев не входила в форму, которую контролирует Роспотребнадзор, и, соответственно, не было полных данных по заболеваемости внебольничными пневмониями. В России за последние два года тоже наблюдается рост. Это связано с тем, что идет активная циркуляция многих возбудителей, в том числе и бактериальных. В частности, медики уже три года наблюдают внебольничную пневмонию, вызванную микоплазмой. Именно этот возбудитель является причиной вспышечной заболеваемости среди школьников. В текущем году из-за возбудителя микоплазмы уже были зарегистрированы случаи закрытия школ в Княжпогостском районе и в Ухте.

Что характерно для микоплазмы: это заболевание развивается долго. Длительное время есть кашель, температура, но родители не придают этому значения, и дети ходят в школу. А в условиях большой скученности детей в школьных коллективах идет распространение инфекции. И если не лечить вовремя, заболевание переходит в пневмонию, которая лечится сложно и долго и только в условиях стационара.

Если при заражении микоплазмой наблюдается длительное развитие болезни, то для вирусных пневмоний характерно быстрое развитие заболевания. И тут надо вовремя успеть, чтобы госпитализировать человека. Иногда от обострения болезни до летального исхода проходит менее суток.

Для профилактики и вирусной, и бактериальной пневмоний используется вакцинация против гриппа. Пневмококковая инфекция вызывает пневмококковый менингит и пневмококковый отит. 67 процентов детей до трех лет переносят хотя бы один раз острый отит. И все отиты связаны именно с пневмококковой инфекцией. С 2014 года вакцинацию против пневмококковой инфекции ввели в прививочный календарь. Кроме этого, проводится вакцинация против гемофильной инфекции детей до пяти лет, потому что гемофильная палочка тоже является причиной внебольничных пневмоний. Гемофильная вакцина входит в состав комплексной вакцины «Пентоксин». Эти вакцинации являются обязательными, прежде всего для группы риска – для детей с двух месяцев. По словам Нины Овчинниковой, благодаря этим прививкам в регионе уже в течение трех лет отсутствует летальность от внебольничных пневмоний среди детей до 17 лет.

Обязательной вакцинации подлежат также люди старше 60 лет, особенно страдающие хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, диабетом, потому что у этой категории заболевание протекает очень тяжело.

Что касается вакцинации против гриппа, в этом году в республику поступил очень богатый ассортимент вакцин. Это вакцины, которые содержат иммуномодулятор. Сейчас поступила вакцина «Ультрикс» для детей и беременных. Она приближена по составу к импортным и не содержит консервантов. Согласно рекомендациям ВОЗ, она содержит необходимое количество штаммов возбудителя, что способствует выработке хорошего уровня иммунитета. Впервые мы получили вакцину «Флю-М» для иммунизации взрослых. Эта вакцина имеет тот же штаммовый состав, что в «Ультриксе», и используется для иммунизации взрослых до 60 лет.

Кроме этого, 14 ноября ожидается поступление вакцины «Ультрикс квадри» для иммунизации взрослых. Эта вакцина будет иметь четыре штамма гриппа: два штамма гриппа А и два штамма гриппа B. Полный штаммовый состав с учетом циркуляции возбудителей гарантирует защиту населения от всех ожидаемых штаммов гриппа.

– Это очень хороший момент, – отметила Нина Овчинникова. – Мы даже не мечтали получить эти вакцины, потому что раньше она использовалась для иммунизации на платной основе. Так что кто не успел вакцинироваться, имеет возможность сделать эту прививку бесплатно. Вакцина в количестве 50 тысяч доз поступит во все взрослые поликлиники Сыктывкара и других муниципалитетов.

Особое внимание медики уделяют вакцинации детей и беременных. По словам Нины Овчинниковой, это позволит защитить не только их, но и окружающих их людей. Также главный эпидемиолог напомнила о недопустимости самолечения и своевременности обращения за медпомощью.

– Самолечение внебольничных пневмоний – недопустимая практика, которая многократно увеличивает риск неблагоприятного исхода, – заявила она. – А бесконтрольное применение антибиотиков – это формирование антибиотикорезистентности, и последствия этого отражаются не только на самом человеке, но и в целом на окружении.

Специалисты напомнили также о частых симптомах пневмонии. Это повышение температуры, потеря аппетита, кашель, частое и затрудненное дыхание. Но дети раннего возраста могут иметь необычные симптомы, такие, как боли в животе, рвота, нарушение сознания, судороги. Поэтому при острых проявлениях родителям необходимо сразу обращаться за медпомощью и не отказываться от госпитализации, если врач ее рекомендует.

– В принципе мы отмечаем, что работодатели активизировались, начали проводить иммунизацию за счет страховых компаний или средств предприятий, и у нас есть все возможности, чтобы выполнить план иммунизации – 50 процентов населения, – подытожил Ромэн Галимов.

Галина ГАЕВА

Фото pnp.ru