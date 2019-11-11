В Коми определят лучший туристский сувенир

Как сообщили в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Коми, участниками конкурса, который организовал Центр развития предпринимательства, могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, государственные и муниципальные учреждения, а также лица, планирующие осуществлять свою деятельность в сфере народных художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма на территории республики.

Заявки на участие принимаются до 29 ноября, итоги подведут 8 декабря в рамках Международного форума-выставки «KomiExpoTravel».

Конкурс проводится по 11 номинациям. В том числе можно представить гастрономические сувениры – напитки и еду, предложить идею сувенира или визитную карточку своего муниципалитета в виде сувенира.

Лина ПЕРОВА

Фото Артура АРТЕЕВА