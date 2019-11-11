Коми и Финляндия укрепляют деловые связи

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала. Встреча состоялась 8 ноября в Москве, в официальном представительстве Финляндии, сообщила пресс-служба главы Республики Коми.

В сентябре глава региона посетил с рабочей поездкой Хельсинки, где провел несколько деловых встреч с представителями крупных финских компаний, презентовал инвестиционные возможности Республики Коми и предложил участие в реализации совместных проектов на территории региона.

В ходе нынешней встречи Сергей Гапликов и Микко Хаутала обсудили вопросы инвестиционного и технологического сотрудничества в области лесопереработки и обращения с отходами, экологической безопасности, совместной подготовки кадров для рационального использования лесных ресурсов, лесовосстановления, новейших цифровых систем учета лесных ресурсов.

По итогам рабочей встречи достигнута предварительная договоренность об организации в ближайшее время финской бизнес-миссии в Республику Коми во главе с Микко Хаутала.

Также стороны обсудили возможность проведения в 2021 году российско-финского культурного форума на территории Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru