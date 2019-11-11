Этнофорум в «Северной жемчужине»

Ухта стала местом проведения республиканского этнофорума «Мы – россияне». Темой двухдневного мероприятия стала национальная политика и дружба между народами.

На этнофорум съехались представители муниципальных образований Коми, Архангельской области и НАО, Москвы и Санкт-Петербурга. В числе почетных гостей — главный советник департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Владимир Угрюмов и министр национальной политики Коми Галина Габушева. 7 ноября вместе с руководством города они посетили центры славянской и немецкой культуры, татарское культурное общество. Также в первый день форума прошла церемония награждения работников культуры и активистов НКА.

8 ноября специалисты национальных центров и центров коми культуры, представители администраций муниципалитетов приняли участие в работе двух семинаров. Отдельно, чтобы обсудить актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, встретились государственные и муниципальные служащие. В этот же день состоялась презентация обновленного Центра коми культуры имени Бориса Шахова. В 2019 году центр отмечает свое 25-летие. К юбилею учреждение было отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура». Еще одним мероприятием форума стал совет по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.

Для школьников и студентов были организованы встречи и мастер-классы с известным российским актером и каскадером Аликом Гульхановым. На базе бизнес-инкубатора Ухтинского университета провели молодежный интеллектуальный квест «Тӧдӧм». Затем гостей форума пригласили на экскурсии в историко-краеведческий музей, пешими прогулками в центры культуры и национальные автономии и в комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/mogouhta