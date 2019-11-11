Праздник осенней зимы

На лыжном стадионе в Выльгорте прошел «Фестиваль первого снега»

В минувшую субботу, 9 ноября, на лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района прошел «Фестиваль первого снега». Организаторы праздника, воспользовавшись обильными снегопадами, решили раньше времени открыть снежный сезон и показать гостям и участникам мероприятия всю красоту зимы в Коми. Желающие могли покататься на лыжах, поиграть в снежное регби, поучаствовать в различных мастер-классах.

Старт событию дал министр спорта Коми Николай Бережной. Он поздравил собравшихся с первым снегом, отметив, что все праздничные площадки готовили с большой любовью и подробно рассказал о том, в чем и где можно попробовать силы. Следом выступил олимпийский чемпион Лейк-Плэсида-80 Василий Рочев. Легендарный лыжник вспомнил былые годы и дал установку на стремление к победам подрастающей молодежи.

От центра Сыктывкара до Выльгорта люди могли добраться на бесплатных автобусах. По данным министерства спорта Коми на событии побывало более двух тысяч человек. Были обеспечены все необходимые меры безопасности, в том числе пройти на спортивный объект можно было только через полицейские посты с металлоискателями. Сразу на входе гости могли бесплатно подкрепиться горячей кашей, но большинство предпочитало пройти в платное кафе, чтобы отведать шашлыков. Неподалеку гуляли две пони с хозяйками. Дети с удовольствием катались на лошадках-малышах.

Насыщенная развлекательная программа включала в себя всевозможные игры для детей. Они делились на две группы и с помощью ковров бросали друг другу большие мячи, кидали снежки в корзинки на меткость, участвовали в эстафетах, прыгая на одной ноге. Неподдельный интерес вызвал мастер-класс по подготовке лыж тренера спортивной школы олимпийского резерва Сергея Вяткина. Он обрабатывал лыжи разными мазями. Кто-то из зрителей даже пошутил, что слоев мази уже больше, чем самой основы лыжи. Если брать цену мазей, то стоимость обработки одной пары профессиональных лыж – полторы тысячи рублей, объяснил Сергей Вяткин любопытствующим.

– А сколько, если брать ваш труд? – спросил один из впечатленных суммой зрителей.

Тренер скромно промолчал, но вопрос услышал подошедший Василий Рочев, который является действующим тренером сборной Коми.

– А что наш труд? У нас зарплата, – ответил легендарный спортсмен.

Олимпийский чемпион был в этот день в приподнятом настроении. Он травил байки и много шутил, рассказывал анекдоты про чукчей.

Желающие могли также пообщаться с членами сборной Коми по лыжным гонкам, которые тренировались неподалеку, выделяясь на фоне обычных любителей лыж яркими костюмами. Работали и специальные снежные пушки, с помощью которых на стадионе создают так называемое «искусственное оснежение». Люди с интересом фотографировались около этих мощных «орудий».

Под занавес праздника начался мастер-класс по регби. Сначала к энтузиастам из сыктывкарского регби-клуба «Армейцы Коми» подошла семейная пара с малышами. Дети с удовольствием пробовали отрабатывать разные элементы игры. Чуть позже подошла группа девочек-подростков, с которыми регбисты стали работать по технике передачи мяча.

– Нам тут очень интересно. Пришли всей семьей. Всяко лучше, чем сидеть дома в субботу. Большое спасибо организаторам, – сказала мама малыша, который резвился, бегая на одной из тематических площадок.

А два других ребенка сильно расплакались. Они были одними из немногих, чье настроение испортилось в этот день. Оказалось, что Вадик и Семен хотели покататься на пони, но хозяйки лошадок уже уходили вместе с ними. Они объяснили, что пони работали на мероприятии с самого утра и уже хотят пить.

В конце праздника прошел розыгрыш ценных призов. Самые удачливые выиграли смартфоны, фитнес-браслеты, абонементы в спортзалы и бассейны, а также билеты в театры.

Ярослав СЕВРУК

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