Кампус для юных техников-инноваторов

В Сыктывкаре прошло закрытие лагеря дневного пребывания «Кампус молодежных инноваций». Это была особая образовательная смена, во время которой школьники занимались исследованиями в области информатики, цифровых технологий и даже дискретной математики. Инновационные каникулы для участников кампуса завершились защитой проектов.

«Кампус молодежных инноваций» в течение десяти дней по десять часов ежедневно и без выходных работал на базе столичного Детского технопарка «Кванториум». Участниками лагеря стали 105 школьников (в том числе пять юных иностранцев) в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет. Было сформировано семь отрядов, и каждый занимался разработкой конкретного проекта. Помимо работы и получения знаний в области точных наук, школьники ходили на экскурсии, играли в боулинг и т.д. Занимались с ребятами 37 педагогов и вожатых. Базовыми партерами лагеря выступили региональный Центр информационных технологий, Коми филиал «Ростелеком», Всероссийское общество спасения на водах (ВОСВОД Коми). Они и заказали ребятам проекты для решения той или иной задачи.

Ребята узнали много нового, научились работать в команде, проектировать, развивали в себе инженерные навыки, реализовывали творческое мышление. К концу смены они представили свои собственные проекты, которые затронули самые различные области нашей жизни. Так, отряд «Разработка VR/AR-приложений» занимался разработкой профилактических мероприятий безопасного поведения на воде через игры, ролики, буклеты, баннеры, 3Д макет, а также моделированием ситуации починки прорыва трубы. Ребята также сделали виртуальную экскурсию. Отряд «Мультимедиа» разработал инструкцию для обучения пожилых людей пользованию спутниковым телевидением. Отряд «Робототехника на базе Arduino» создали проект совместно с другими лабораториями: это умный холодильник и производственная линия – роботизированное производство. Отряд «AeroNet» представил геликоптер, который поможет в ситуации, если город завалит снегом. Отряд «Разработка сайтов» разработал мобильное приложение для подготовки к экзаменам ВОСВОД Коми, поработали над информированием населения о деятельности ВОСВОД Коми и сформировали кампанию о раздельном сборе мусора среди населения. Отряд «Нейросети» разработал «Умный холодильник» и проект «Найти книгу в городской библиотеке» (заказ книг через приложение, роботы-библиотекари, электронные каталоги, оцифровка литературы), и провел мониторинг населения в местах купания для ВОСВОД Коми. Отряд «Прототипирование» совместно с другим отрядом поработал над роботизированным производством.

Лучшим был признан проект «Мобильное приложение для подготовки экзаменов ВОСВОД Коми», второе место получили сразу две работы: «Безопасность на воде» и «Мониторинг водной поверхности на наличие ЧП», а третье место досталось проекту «Умный парк». Победители и призеры смены получили памятные подарки от организаторов лагеря «Кампус молодежных инноваций». Каждый участник лагеря получил сертификат, подтверждающий обучение.

На реализацию проекта Республиканский центр дополнительного образования получил грант из федерального бюджета в форме субсидии три миллиона рублей. Работа прошло в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Актуальность создания аналогичных кампусов связана с реализацией стратегических задач, отраженных в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» госпрограммы «Развитие образования».

Артур АРТЕЕВ

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