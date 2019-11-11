Дворы в порядке

В Коми благоустроены все дворы, вошедшие в 2019 году в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов республики.

В текущем году в рамках нацпроекта благоустроено 66 дворовых территорий в 13 муниципалитетах: Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, Ухте, Емве, Сосногорске, Вой-воже, Нижнем Одесе, Троицко-Печорске, Междуреченске, Усогорске, Выльгорте и Зеленце.

В ходе благоустройства отремонтировано более 86 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и порядка девяти тысяч квадратных метров тротуаров, создано четыре автомобильных парковки, установлено 103 единицы освещения, 239 скамеек, 196 урн, восемь детских и четыре спортивных площадки, обустроено девять новых газонов и клумб, посажено 58 деревьев и кустарников.

Все работы выполнены в соответствии с муниципальными контрактами и завершены в установленные сроки до конца октября. В обновленных дворах состоялись субботники и праздничные открытия.

На селекторном совещании с руководителями муниципалитетов первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталий Поправка напомнил о необходимости передать собственникам квартир в эксплуатацию и на последующее обслуживание созданные в ходе благоустройства новые детские и спортивные комплексы, скамейки, урны, парковки.

Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Коми завершены работы по благоустройству на 69 общественных территориях из 73 запланированных на текущий год. Работы по оставшимся территориям находятся на завершающей стадии.

В целом в республике работы по благоустройству, запланированные на этот год, выполнены более чем на 99 процентов.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено Министерством энергетики, ЖКХ и тарифов Коми