Тайна одного Океана

В Национальном музее Коми расплескалось болотце

В Коми есть свой Океан, – так называется самое крупное в Европе болото, площадь которого составляет почти 179 тысяч гектаров. Его протяженность с севера на юг около сорока пяти километров, с запада на восток – немногим меньше. Узнать об Океане и других болотах Коми можно на открывшейся в отделе природы Национального музея выставке «Чудеса на болотце или тайна говорящего пня».

– Болото – это особый свой мир, где свои обитатели, голоса и шорохи, а главное – тайна, – рассказала «Республике» заведующая отделом природы Татьяна Голованова. – На нашей выставке раскрываются многие тайны и секреты болота. Посетители смогут познакомиться с птицами, обитающими на болоте. Вспомнят, какие ягоды растут на болоте; узнают, какие растения являются болотными и увидеть, как выглядит «хищница» болот – росянка.

А главный секрет музейного болотца спрятан в «говорящем» пне. Его для музея изготовили декораторы из республиканского театра оперы и балета. Внутри пня сидит очень симпатичный обитатель болота. Но чтобы узнать кто именно, нужно пройти мини-квест, отгадать несколько заданий и открыть дверцу.

Как рассказала Татьяна Голованова, болота занимают 7,7 процентов территории республики. Сто двенадцать болот взято под охрану, из них шестнадцать имеют научную ценность. А на территории болота Океан в 1978 году организован заказник республиканского значения. Но до центра Океана можно добраться только на вертолете, поэтому неудивительно, что первые научные полевые исследования здесь прошли только десять лет назад.

Болото Океан расположено на территории Ижемского и Усть-Цилемского районоа. Оно хранит огромные запасы чистой пресной воды, служит гигантским природным фильтром очистки вод, создает ценный источник энергии – торф, обеспечивает поступление в атмосферу кислорода больше, чем луга и леса, работает огромным «пылесосом», собирая тонны пыли. На территории заказника встречается 240 видов растений, прежде всего мха, есть и охраняемая орхидея, и крайне редкий лишайник — лептогиум приручейный. Здесь водится немало животных, включая орланов-белохвостов и серых журавлей.

На выставке демонстрируются как коллекции самого музея (чучела птиц и заспиртованные лягушки), так и удивительные работы мастера Евгения Шабалина, знакомящие посетителей с «лягушачьим царством» и с разнообразной болотной нечистью.

– Мы несколько раз пытались сосчитать, сколько деревянных резных лягушек представил мастер для выставки, но каждый раз получается по-новому, – призналась Татьяна Голованова. – Это еще одна тайна болот. Но лягушек явно больше полусотни. А еще леший, кикимора и их шальная дочь – лесавка.

Артур АРТЕЕВ

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