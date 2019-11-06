В Коми призовут на военную службу около двух тысяч жителей

Автор: Редактор 06.11.2019

Первого ноября в республике стартовала осенняя призывная кампания. Вопросы ее организации и проведения рассмотрели на заседании призывной комиссии Коми. Заседание провел глава региона Сергей Гапликов.

С докладом выступил военный комиссар Коми Дмитрий Федин. По его словам, установленное задание распределено и доведено до руководителей администраций муниципальных образований.

На укомплектование воинских частей министерства обороны спланировано направить 93 процента военнослужащих и семь процентов на укомплектование воинских частей Национальной гвардии России. Отправки в войска будут осуществляться железнодорожным и авиационным транспортом.

Знания и навыки призывников Коми учитываются при назначении на должности в войсках. Наиболее талантливые ребята могут служить в научных, научно-производственных ротах, применяя полученные знания и навыки на практике.

Дмитрий Федин

Так, в прошлом году для прохождения службы в научной роте Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге был направлен призывник из Инты, а в этом году призывник из Сыктывкара зачислен в научную роту Военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе.

Для своевременного и качественного решения вопросов, связанных с призывом граждан на военную службу, организовано взаимодействие с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и Министерством труда, занятости и социальной защиты.

Сборный пункт обеспечен всем необходимым имуществом и готов к приему призывников. Отправки воинских команд к месту прохождения военной службы со сборного пункта начнутся с 8 ноября.

В прошлом году ряды российской армии пополнили 1784 жителя Коми, установленное задание было выполнено в полном объеме. Наиболее организованно призыв прошел в Печорском, Сосногорском и Княжпогостском районах.

Участники заседания обсудили также вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, подчеркнув его роль в формировании положительной мотивации к службе в армии.

– Облик будущего солдата, его отношение к службе формируются еще со школьной скамьи. Как будет относиться общество к армии, такое отношение сложится и у будущего призывника. Поэтому нужно работать над повышением престижа военной службы, профессии военного. Широко освещать эту тему в СМИ, чтобы у нынешней молодежи сформировалось определенное понимание, что военная служба – это почетно, достойно уважения и ценится в обществе, – отметил Сергей Гапликов.

Работа по развитию патриотического воспитания детей и молодежи в республике налажена. Активно развивается военно-патриотическое движение «Юнармия», которое охватывает все образовательные учреждения, военно-патриотические клубы, отряды и другие организации военно-патриотической направленности. В этом году на военную службу запланировано призвать 31 юнармейца.

По итогам заседания руководителям муниципалитетов поручено взять под личный контроль выполнение мероприятий призыва, совместно с республиканской призывной комиссией организовать розыск, оповещение и медицинское обеспечение граждан, призываемых на военную службу.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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