Работы 15 династий мастеров Коми собрали на одной выставке

В выставке, которая проходила в октябре в Центре коми культуры в Сыктывкаре, на первый взгляд не было ничего особенного – довольно широкая подборка того, что обычно называют изделиями народных промыслов, работы качественные, интересные, есть на что посмотреть, но те, кто этой темой увлекается, видели подобное не раз. А необычность ее в том, что все представленное – дело семейное. Тканые половики, резные игрушки, кружева, керамика и другое, вышли из рук начинающих, молодых мастеров, их родителей, бабушек и дедушек.

Интересно и то, что выставка «Мастер и ученик. Семейные традиции», «за кадром» самих ее героев не оставила, в день ее открытия в зале Центра коми культуры, где разместилась экспозиция, было тесно от мастеров и мастериц. И это при том, что приехать смогли не все семьи, а большинство прибыло не в полном составе. В последующие дни представители то одной, то другой творческой династии давали мастер-классы для посетителей.

Организовала выставку Коми ремесленная палата при поддержке Центра коми культуры и республиканского центра развития предпринимательства. По словам президента ремесленной палаты Ефима Канева, готовились к этому, можно сказать, от начала создания КРП.

– За эти годы мы провели огромное количество мероприятий – выставок, ярмарок, конкурсов, объездили всю республику. Но сегодняшняя выставка – особенная, можно сказать, что мы к ней шли все 11 лет. Потому что благодаря ей мы видим, как в семьях передается ремесло – от отца к сыну, от бабушки к дочери и внучке, к правнукам. И вот эта преемственность – самое ценное, самое важное, что есть в народных промыслах. Ведь всегда было так: в первую очередь мастерству учили в семьях. И лучшие наставники – родители, дедушки и бабушки, – говорит Ефим Канев. – Ведь чем крепка семья? Общим делом, общими увлечениями, общим результатом работы.

То, что выставка совпала с Годом наставничества в Коми, поначалу оказалось чистой случайностью. Но подало идею развития темы: в рамках выставки провели круглый стол «Роль наставничества в становлении молодого мастера в сфере художественных промыслов», где, в результате, была подана другая идея: после того, как выставка закроется в Сыктывкаре, повозить ее по другим городам и районам, возможно, это вдохновит людей вспомнить об уроках, которые им давали в семье, возродить семейное ремесло.

Всего на выставке были представлены работы 15 династий. Впрочем, как рассказали сотрудники Коми ремесленной палаты, количество мастеровитых семей в республике не ограничивается пятнадцатью: на выставку выбрали самых-самых, и изделий в экспозицию взяли не так много, чтобы не перегружать стенды.

Большая часть мастеров, принявших участие в выставке, в республике давно на слуху, другое дело, что не все знают, что они в родстве. Например, ценителям изделий народных промыслов хорошо известны работы Галины Смолевой из Прилузского района – мастера по ткачеству, узорному вязанию, росписи по дереву и керамике, автора книги о ткачестве. А она – третья в династии мастериц из четырех поколений. Первая – мастер по лоскутному шитью Устинья Трофимова, вторая – мастер по ткачеству и узорному вязанию Анна Тарасова, а самая младшая, представительница четвертого поколения, Анна Костылева, мастер по народной кукле, росписи по дереву и керамике.

Творческая династия из Печоры идет от народного мастера России, известной вязальщицы Галины Огородниковой, ее дочь Оксана Осипова – мастер росписи по дереву, а внучка – Ярослава Малинова – объединила оба ремесла – и роспись, и вязание. Вязаные работы Ярославы Малиновой, которая сейчас живет и работает в столице Коми, закуплены Национальным музеем республики, а во время нынешней выставки она давала мастер-класс по верхне-вычегодской росписи. Две кружевницы, мать и дочь Масленниковы – Галина и Наталья – учили посетителей выставки азам плетения на коклюшках. Наталья Масленникова известна не только как кружевница. Она модельер, руководитель Дома национальной и этнической моды при Коми ремесленной палате. А у Галины Масленниковой есть еще две дочери-кружевницы.

Работы Анны Сурниной из села Подтыбок Корткеросского района на выставке были представлены вместе с изделиями ее дочери Евгении, которая сейчас живет в Сыктывкаре. Обе они буквально мастерицы на все руки – делают сценические костюмы, кукол, ткут, валяют, вышивают. Семья Игнатовых из Пожега Усть-Куломского района работы привезла от двух поколений, зато начинающих мастеров у них в семье, пожалуй, больше, чем у других участников выставки. Отец, Евгений Игнатов, передает секреты художественной обработки бересты двум сыновьям и двум дочкам. Похожая ситуация и в семье сыктывкарских деревообработчиков Бережных – три сына подмастерья у мамы Натальи. Эта семья по заказу Коми ремесленной палаты делала для участников выставки памятные подарки – чайные домики – и сама же такой получила на память.

Также на выставку свои работы привезла прилузская семья Никулиных – отец, мать и две дочки, мать и дочь Меньщиковы из Сыктывкара, семья Туровых-Нестеровых, организовавшая вязальную мастерскую в селе Аджером Корткеросского района, ткачи Дмитрошины из деревни Эжолты Усть-Вымского района, резчики по бересте из Емвы Инга Медведникова и ее дочь Екатерина Яровая, семья Чупровых из Усть-Цильмы, специалисты по народным куклам, Макаровы и мастерицы по «женским ремеслам» из рода Шелепановых из Корткеросского района, кукольщики Бессоновы из ижемского села Краснобор.

По словам Ефима Канева, ремесленная палата, вероятно, в будущем издаст буклет по материалам выставки, с фотографиями работ, историями династий мастеров, поскольку событие получилось уникальным – пока подобного рода мероприятий в Коми не проводилось, да и в других регионах информации о таких не нашлось. Впрочем, фото работ некоторых участников выставки уже попадали в различные издания, посвященные художественным промыслам. И как раз в дни выставки Коми ремесленная палата презентовала каталог «Узнаваемость столицы» с фотографиями и описаниями работ, признанных лучшими сувенирами на республиканском конкурсе, прошедшем в августе в рамках выставки «Достояние Севера». Изделия выбирали в трех номинациях: «Памятный сувенир» (розничная стоимость не выше 500 рублей), «Ценный сувенир» (не выше трех тысяч рублей), «Уникальный сувенир» (выше трех тысяч рублей).

Презентация каталога проходила в один день с круглым столом по теме наставничества в народных промыслах, и вышло так, что эти два мероприятия перетекли одно в другое весьма естественным образом. Обсуждая создание уникальных сувениров, участники заметили, что среди таковых в Коми в последнее время не найдешь резных изделий из кости. А ведь это направление раньше было широко развито на северных территориях республики. Куда же делись мастера? Старики умерли, а молодежи, которая захотела бы в свое время перенять их секреты, не нашлось. Впрочем, по словам Ефима Канева, еще сейчас такие вещи кое-где делают. В Ижемском районе, например, но мало и несложные варианты, так как в целом школа утрачена. Мастера сочли, что можно попросить поделиться опытом соседей из Нарьян-Мара.

Также на круглом столе подняли вопрос о введении образовательных стандартов, культурном нормативе школьника. По мнению участников дискуссии, информацию о народных промыслах нужно активно вводить в культурную составляющую образования, но подходить к этому очень аккуратно, не пренебрегая консультациями специалистов, иначе не избежать «развесистой клюквы», когда, например, в качестве примера народного орнамента приводится рисунок в цветах, вовсе для этой местности не свойственных. Отсюда и появляются потом невероятные ляпы с оформлением, например, костюмов для самодеятельных коллективов. Грамотных наставников, тех же бабушек-мастериц, которые могли бы указать на ошибки, осталось мало, вот и шьют кто во что горазд.

– Часто приходится видеть, как выступают в сарафанах ярко-оранжевого цвета, а поверх рисунок кислотно-зеленый, – поделилась мастер по ручной верховой набойке Олеся Меньщикова. – Может, пора уже какие-то вебинары проводить для руководителей таких коллективов? Объяснять основы орнаментов, цветочной гаммы.

Ее коллега по набойному ремеслу, специалист по окраске тканей натуральными красителями Лидия Костарева объяснила, что такие занятия уже начали проводить, а в конце ноября руководителей народных коллективов снова пригласят на такую учебу. Ефим Канев добавил, что в том числе ради соблюдения традиций в сценических костюмах КРП и создавала дом моды, который сейчас шьет наряды для многих коллективов.

Также участники круглого стола высказали мнение, что должно быть больше выездов признанных мастеров в глубинку. Во-первых, как ни странно, именно в отдаленных деревнях порой с наставничеством в традиционных ремеслах дела и обстоят хуже всего. При местном клубе или школе может быть организован кружок, только у преподавателя порой представление об изделиях народных промыслов довольно причудливое и почерпнуто исключительно из интернета, так что нужно направлять в правильное русло. Во-вторых, нужно искать мастеров, которые свою работу никак не афишируют. Может, удастся найти талантливых людей, вокруг которых впору создать целую школу, возродить почти забытое ремесло.

Анна Потехина

Фото автора и vk.com