Наталья Хозяинова поборется за право занять кресло мэра

Временно исполняющая обязанности градоначальника Наталья Хозяинова в числе других кандидатов примет участие в конкурсе на замещение вакантной должности столичного мэра. Об этом она сообщила журналистам в ходе брифинга 5 ноября.

Вместе с ней свои кандидатуры выдвинули еще два человека, имена которых пока неизвестны, так как по закону обнародовать их можно будет только после рассмотрения документов и принятия решения конкурсной комиссией. Согласно решению городских депутатов, конкурсная комиссия подведет итоги 6 декабря в 12 часов. Тогда же будет сформирован окончательный список претендентов.

Нового градоначальника изберут на ближайшем после этого дня заседании. К своим полномочиям он приступит сразу после избрания.

Галина ГАЕВА