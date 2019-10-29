Коми язык представили в Калмыкии

23 октября в Элисте прошел экспертный круглый стол «Лучшие российские практики по сохранению родных языков», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, Фондом поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и правительством Калмыкии.

Республику Коми на мероприятии представляли руководитель Центра инновационных языковых технологий – заместитель директора республиканского Дома дружбы народов Марина Федина и учитель коми языка и литературы гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова Лидия Зварич.

Педагог поделилась опытом преподавания и использования коми языка в системе этнокультурного образования в гимназии. Марина Федина представила доклад, посвященный современным методам и инструментам преподавания и популяризации коми языка в студенческой и взрослой аудитории. Она рассказала о широком спектре преподавания и продвижения языка в вузах, на курсах, а также в интернете. Участники форума высоко оценили опыт Республики Коми и выразили желание сотрудничества.

– Проблемы функционирования, преподавания, сохранения и развития языков коренных народов в регионах России похожи, ведь мы живем в одном государстве, – рассказала «Республике» Марина Федина. – Поэтому такие встречи важны с точки зрения обмена опытом, мы недостаточно знаем успешные практики других регионов. Но для этого мало трехчасового общения за круглым столом, хочется реально посмотреть эту работу. Мы внесли в проект резолюции несколько принципиальных предложений по развитию наших языков, и они были единодушно поддержаны. Будем надеяться, что они не останутся только на бумаге. Выступления нашей небольшой делегации вызвали искренний интерес у участников и высокую оценку. Мы надеемся, что этот взаимный интерес приведет к конкретным совместным действиям, направленным на поддержку и развитие языков наших народов.

Лингвист рассказала, что ее приятно удивил и.о. министра образования и науки Калмыкии глубоким знанием и очень уважительным отношением к истории, традициям, культуре, языку родного народа.

Автор первой коми грамматики на родном языке, уроженец Усть-Сысольска Георгий Лыткин в 1859 году окончил восточный факультет Санкт-Петербургского университета с золотой медалью за диссертацию по калмыцкому языку, эпосу и литературе. И калмыки очень благодарны ему за вклад в изучение их языка и культуры. Своими переводами памятников ойрат-калмыцкой литературы и оригинальными работами он вошел в калмыковедение и занимает в нем одно из первых мест среди дореволюционных востоковедов.

«Материалы для истории ойратов» коми ученый писал в урочище Амта Бургуста Хошутского улуса по преданиям, записанным им у стариков. Другое его сочинение «Аюки – хан калмыцкий» представляет собой статью с краткими примечаниями, написанную для энциклопедического словаря, который подготовили российские деятели науки и литературы в середине XIX века.

Но связь с организацией «Земля и воля» не позволила ему занять высоких должностей, и он всю жизнь работал преподавателем географии в питерской гимназии. Лыткин написал учебник по общей географии, ставший основным пособием для всех гимназий в дореволюционной России. Но главной его научной работой стало изучение коми-зырянского языка и перевод на него религиозных книг. В 1889 году в Петербурге вышел в свет его труд «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык».

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Мариной Фединой