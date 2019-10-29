Долги под контролем

На заседании правительства обсудили долги бюджетных учреждений за жилищно-коммунальные услуги. Мониторинг такой задолженности в Коми теперь проводится ежемесячно по поручению руководителя региона, данному в сентябре. Решить проблему недоплат планируется к концу года.

Первый заместитель министра энергетики ЖКХ и тарифов Коми Виталий Поправка сообщил, что у бюджетных учреждений, относящихся к большинству региональных министерств и ведомств, долги отсутствуют. Проблемы в этом плане у учреждений здравоохранения. По сведениям, предоставленным минздравом Коми, с начала года долги выросли на 8,9 процента, составив к началу осени 30,5 миллиона рублей. Правда, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то задолженность снизилась практически в четыре раза. Минздрав предпринимает меры, которые позволят рассчитаться с долгами к концу года.

Что касается муниципальных учреждений, то на начало сентября они не заплатили за ЖКУ 196,5 миллиона рублей, 183,2 миллиона от этой суммы – просроченная задолженность. Наибольший уровень просрочки у Воркуты (96,9 миллиона), Усть-Вымского (25,8 миллиона), Усть-Цилемского (25,1 миллиона) и Сысолького (13,8 миллиона) районов.

– Как уже отмечалось на заседании в сентябре, наблюдается рост задолженности муниципалитетов за коммунальные услуги, – сообщил Виталий Поправка, высказав мнение, что причиной этого является ненадлежащее планирование расходов.

Чтобы снизить муниципальную задолженность, республика в этом году предусмотрела целевые субсидии – 928,6 миллиона рублей. В следующем году размер такой помощи на оплату ЖКУ составит более миллиарда рублей. Также в правительстве Коми сейчас рассматривается изменение критериев отбора муниципальных образований, нуждающихся в такой помощи, уровня софинансирования за энергетические ресурсы – с 30 до 70 процентов для районов, с 30 до 50 процентов для городских округов. Главам МО поручено до конца года обеспечить погашение просроченной задолженности и своевременную оплату текущих платежей. И при планировании местных бюджетов средства для расчетов за ЖКУ нужно рассчитать заранее.

– Хотел бы уточнить, а задолженность федеральных учреждений по энергоресурсам у нас есть? – поинтересовался глава Коми Сергей Гапликов.

– Есть, но по сравнению с прошлым годом она практически на 30 процентов меньше. Она относится к категории текущей задолженности, – пояснил Виталий Поправка.

– Коллеги, еще раз вам говорю: вы же планируете бюджеты не для того, чтобы потом формировать задолженность. Мы на сегодняшний день финансируем содержание учреждений полной ложкой. Куда деньги идут? Такой ситуации я больше не потерплю. У вас эти деньги лишние и они вам просто не нужны? Тогда мы их просто будем экономить, прибавим на другие цели. Провести анализ до конца года, выявить все проблемные моменты и устранить их, – поручил руководитель региона. – Максимально активизироваться по погашению задолженности. После 15 ноября жду доклад по всем нашим бюджетным учреждениям: где и почему есть долги.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com/@pressrkomi