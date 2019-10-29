Монди СЛПК запустил уникальный профориентационный проект

АО «Монди СЛПК» при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми приступил к реализации профориентационного проекта под названием «Выбираем будущее вместе с Mondi! Остаемся в республике!» Основные задачи – популяризация технических профессий инженерного профиля среди школьников, привлечение их внимания к построению профессиональной карьеры на комбинате и промышленных предприятиях республики. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта компания и региональное ведомство подписали в конце 2018 года.

– Дефицит профессиональных кадров – это вопрос, который сегодня остро стоит для большинства предприятий лесной отрасли. Кроме того, что инженерные специальности не входят в число популярных, выпускники школ все чаще стремятся покинуть регион. Мы хотим направить внимание местных школьников в сторону технических профессий, рассказать им о возможностях профильного обучения в местных учебных заведениях и о профессиональном развитии на Монди СЛПК. Способные, заинтересованные ребята смогут уже сейчас выбрать будущее в нашей компании и остаться жить и работать в Республике Коми, – сказала директор по персоналу Группы Moнди в России Анна Шабалина.

– Реализация проекта – отличный пример современного формата профориентационной работы посредством социального партнерства, – отметила министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова. – Вместе мы сможем использовать новые подходы и возможности профориентации, заложенные национальным проектом «Образование». А главное – мы проведем целенаправленную работу по обеспечению региональной экономики качественными кадрами с учетом востребованности профессий, профессиональных интересов учащихся и формирования их индивидуальной траектории.

Участием в пилотном проф-ориентационном проекте Монди СЛПК уже заинтересовались около ста старшеклассников восьми школ Эжвинского района Сыктывкара. Торжественный запуск проекта состоялся на предприятии 23 октября. Ребята познакомились с программой на 2019-2020 учебный год, а также друг с другом в ходе командообразующего мероприятия, проведенного при поддержке Центра студенческих инициатив СГУ имени Питирима Сорокина.

Участников проекта ждет насыщенная образовательная программа. Они получат представление о современном бумагоделательном производстве, узнают о возможностях профессионального образования в Республике Коми и за ее пределами, а также о развитии и построении карьеры на Монди СЛПК. Ребята смогут развить свои личные и деловые качества для более целенаправленного самоопределения и выбора будущей профессии. Программа включает в себя множество интерактивных форм обучения, таких как тренинги, экскурсии, деловые игры, конкурсы и выездные мероприятия.

– Мы искренне благодарим за помощь в организации работы со школьниками региональное министерство образования, науки и молодежной политики, управление образования администрации Сыктывкара, директоров и педагогов школ Эжвинского района. У нас с партнерами выстроен отличный диалог, мы постоянно на связи, совместно принимаем решения и при необходимости вносим коррективы в процесс, – отметила руководитель проекта, начальник учебного центра Монди СЛПК Ольга Никифорова.

Уже весной этого года в ходе подготовки проекта Монди СЛПК организовал для школьников ряд информационных встреч, где учебные заведения – образовательные партнеры компании рассказали потенциальным студентам о возможностях и перспективах обучения. По информации учебных заведений Сыктывкара, в частности Сыктывкарского лесного техникума и Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума, в этом году количество абитуриентов у них существенно возросло. В числе образовательных партнеров Монди СЛПК также Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкарский государственный университет, Ивановский государственный энергетический университет, Уральский государственный лесотехнический университет и Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова.

Пресс-служба АО «Монди СЛПК»