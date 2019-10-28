«Заполярные игры» собрали более тысячи участников

Воркута зажгла огонь XXI Спартакиады народов Севера России. Торжественная церемония открытия «Заполярных игр» состоялась 25 октября на площади Центральной и стала официальным началом масштабного спортивного праздника.

Как сообщили в администрации города, в этом году в спартакиаде примут участие 1200 спортсменов из 31 города России. Приехали участники как из городов и районов Коми, так и из Архангельска, Вологды, Кинешмы (Ивановская область), Кирово-Чепецка, Костромы, Лабытнанги, Норильска, Салехарда, Санкт-Петербурга, Уфы, Череповца, Кирова, города Губкинского (ЯНАО) и села Аксарка (Тюменская область).

С началом спартакиады гостей и жителей города поздравила замминистра физической культуры и спорта Коми Марина Рудавина. Она отметила, что Спартакиада народов Севера России является спортивным брендом Республики Коми, поэтому традиционно собирает большое количество участников со всех городов страны, и пожелала спортсменам удачных стартов и побед. Также Марина Рудавина зачитала и передала руководителю администрации города Игорю Гурьеву поздравительный адрес в честь открытия «Заполярных игр» от министра спорта России Павла Колобова.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев пожелал всем участникам соревнований честной борьбы и новых достижений в большом спорте. Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Совета по Арктике и Антарктике Игорь Шпектор прислал поздравительную телеграмму.

Почетное право поднять флаг Российской Федерации и флаг Республики Коми было предоставлено мастеру спорта России по пулевой стрельбе, двукратной бронзовой призерке всероссийских соревнований, двукратной чемпионке «Заполярных игр», неоднократной чемпионке первенств и спартакиад Коми Ирине Кожуховой и кандидату в мастера спорта по тхэквондо, бронзовому призеру первенства России среди юниоров, победителю всероссийских соревнований и «Заполярных игр – 2018» Артему Хайбуллину. Огонь Спартакиады народов Севера России – 2019 зажег победитель республиканского конкурса 2016 года в номинации «Лучший тренер-преподаватель года», мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо Илья Алехин. Завершением официальной части церемонии открытия стала клятва судейской коллегии во главе с главным судьей спартакиады Татьяной Смотриной.

В течение девяти дней на спортплощадках Воркуты пройдут соревнования по 15 видам спорта: автомобильный спорт, баскетбол, волейбол, бокс, гиревой спорт, дзюдо, мини-футбол, пулевая стрельба, плавание, спортивная (греко-римская) борьба, тхэквондо ВТФ, художественная гимнастика, киокусинкай карате, хоккей с шайбой и шахматы. Кроме того, в рамках соревнований по баскетболу впервые на спартакиаде проводятся соревнования по стритболу (баскетбол 3х3). При этом из программы спартакиады исключены лыжные гонки, ввиду недостаточного снежного покрова, и тхэквондо ИТФ. В дни состязаний на спортивных площадках Воркуты будут работать порядка 130 судей.

Команды-участницы разыграют более 1400 комплектов наград. За главный кубок спартакиады в общекомандном зачете будут бороться четыре города: Воркута, Инта, Салехард и Ухта. Наградной фонд соревнований приобретен компанией «Воркутауголь» в рамках социально-экономического партнерства с администрацией города.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты