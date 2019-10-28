Партнерство в помощь молодым

На прошлой неделе в Коми побывали представители Международной организации труда (МОТ). Визит длился четыре дня, гости посетили промышленные объекты и образовательные организации Ухты, провели круглый стол с молодыми специалистами на тему занятости, затем приехали в столицу Коми, где на базе Сыктывкарского госуниверситета прошел учебный курс в рамках проекта «Партнерства в сфере занятости молодежи СНГ». Республика – один из пилотных регионов в реализации этого проекта.

В учебной программе принимали участие представители Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, а также их коллеги, прибывшие из Астраханской и Калининградской областей, республик Башкортостан и Калмыкия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как рассказал журналистам менеджер проекта «Партнерства в сфере занятости молодежи в СНГ» Рамиро Пизарро, МОТ сотрудничает и с центрами занятости, и с предпринимателями, различными НКО, молодежными ассоциациями, поскольку для решения проблемы трудоустройства молодых необходима их совместная работа. А цель дискуссий, прошедших в Коми, – найти пути расширения возможностей подготовки и переподготовки молодежи с учетом опыта разных регионов.

– Ведь мы говорим не только о создании новых рабочих мест, но и о развитии на рабочем месте, – пояснил Рамиро Пизарро. – Когда непосредственно без отрыва от производства можно продолжать обучение, тренировать свои профессиональные навыки. В Коми есть несколько крупных предприятий, которые уже реализуют такие программы.

Представитель МОТ рассказал, что во время визита в Ухту ему довелось понаблюдать, как проходят обучение нефтяники.

– Я был поражен, какой обучающий полигон для этого создан. Молодые люди могут проектировать реальные рабочие ситуации, – поделился Рамиро Пизарро. – В Коми имеются эффективные практики работы, но еще есть проблемы, которые нужно решить, например, как сделать, чтобы большее количество молодых людей получили доступ к таким возможностям обучения, не только из крупных компаний, но и представители малого и среднего бизнеса. И сегодня мы предлагаем техническую поддержку – как разработать такую программу обучения на работе.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Коми Александр Хохлов рассказал, что перед участниками рабочей встречи и других мероприятий в рамках визита представителей МОТ стояла задача выработать так называемую молодежную гарантию – меры, которые позволят молодому человеку уверенно вступать на рынок труда.

– Здесь должен быть один из трех необходимых элементов: либо он должен учиться, либо работать, либо ему должна быть предоставлена специальная активная программа переподготовки, и по ее итогам он сможет получить работу, – пояснил Александр Хохлов. – Это гарантии Европейского союза, которые будут в этом году разработаны при помощи МОТ, а в 2020-м – внедрены в рамках наших инновационных проектов: практике по гарантированному интервью (собеседованию) и дальнейшему трудоустройству, по практике государственного социального контракта – то есть трудоустройству молодежи из бедных слоев населения.

Также Александр Хохлов подчеркнул, что необходимо участие государства в оплате медосмотра трудоустраивающихся, в оплате проезда к месту работы, что и будет частично компенсироваться с 2020 года молодым людям. Сейчас в республике уже есть оплачиваемая стажировка для выпускников вузов и профессиональных образовательных организаций, которые не смогли найти работу сразу, их работодатели получают компенсацию. Таким образом решается извечная проблема, когда без опыта не берут, а опыт наработать невозможно, потому что на работу не берут.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено пресс-службой минтруда Коми