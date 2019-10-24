Туризм событийный, название веселое

Республика Коми получила три призовых места на региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.

Участие в конкурсе принимали представители Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В финале регионального конкурса от Северо-Западного федерального округа получили право участвовать 45 проектов из девяти регионов, из них шесть от Республики Коми.

В номинации «Лучшее туристическое событие» в области спорта в финал вышла XX Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» (Воркута), в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» – Национальный праздник оленеводов «Тэрыб кöр» (Инта), в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» – фестиваль «Полярные горы» (Сыктывкар) и Межрегиональный молодежный фестиваль «Вымские зори» (село Усть-Вымь), в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» – гастрономический фестиваль «Черинянь гаж» (деревня Бызовая), в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» – «Гришестав – переход в другую реальность» (Троицко-Печорск).

В итоге Республика Коми получила три призовых места. Второе место в своей номинации у проекта Усть-Вымского района, третье – у проектов Троицко-Печорского района и Инты. Следующий этап, всероссийский, состоится с 15 по 17 ноября в Самаре.

Республика Коми вышла в лидеры и в другом конкурсе. Сервис путешествий Туту.ру запустил седьмой раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. Конкурс состоит из десяти раундов, по итогам которых отберут десять полуфиналистов. В седьмую десятку вошли два населенных пункта из Коми: усинское село Мутный Материк и ижемская деревня Пустыня. Помимо этого в седьмой десятке оказались населенные пункты с названиями Паника (Оренбургская область), Веселая Грива (Тюменская область), Заманилки (Курганская область), Веселый Привал (Омская область), Пчелка (Томская область), Упоровка (Кемеровская область – Кузбасс), Мужи (Ямало-Ненецкий АО), Полноват (Ханты-Мансийский АО).

Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей группе, попадет в финальный этап. В финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область). Победитель конкурса станет известен в конце осени и получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019». Конкурс проходит при поддержке телеканала и клуба «Моя Планета». В прошлом году его выиграла деревня Чуваки из Пермского края.

Село Мутный Материк основано в 1871 году ижемцем – переселенцем из Варыша Андреем Артеевым. Расположено на высоком берегу Печоры ниже реки Малая Мутная. На ижемском диалекте материк – это «высокий земляной берег».

Артур АРТЕЕВ

Фото Александра КАВИЕВА