Сергей Сотников ушел на пенсию

Легендарный начальник вертолетной площадки села Ижма покинул свой пост

Более сорока лет Сергей Сотников служил в гражданской авиации и двенадцать лет отвечал за порядок на взлетно-посадочной полосе сельского аэропорта. Благодаря добросовестному труду Сергея Сотникова осенью 2010 года был спасен самолет Ту-154 компании «Алроса». Тогда об ижемце узнала вся страна.

Сейчас руководителем вертолетной площадки Ижмы назначен Дмитрий Канев. Он встретил и отправил свой первый рейс 19 октября. Вертолет летел по «пятничному» маршруту Ижма – Няшабож – Брыкаланск – Кипиево – Печора. По понедельникам и средам маршрут кольцевой: Кипиево – Брыкаланск – Няшабож – Ижма – Кипиево – Брыкаланск – Няшабож.

Сергей Сотников передал дела земляку и заверил его, что он может обращаться по любому вопросу. Когда корреспондент «Республики» 23 октября позвонил в Ижму, Сергей Сотников только что вернулся домой с летного поля.

– Помогаю своему преемнику, – пояснил он. – Показываю ему, что и как делать. Сейчас у нас самый разгар сезона – в распутицу до многих сел и деревень можно добраться только на вертолете. Я подготовил для преемника шпаргалки, рассказал, в чем сезонная разница в обслуживании площадки, как определить скорость и направление ветра, и многое другое. Насколько я знаю, Дмитрий не имеет авиационного образования и опыта работы в этой области. По любому возникшему вопросу он может ко мне обращаться.

Сергей Сотников – уроженец Башкирии, работал в ижемском аэропорту после окончания в 1978 году Егорьевского авиационно-технического училища. Когда штат аэропорта сократился до одного человека, Сергею Сотникову на общественных началах помогала его супруга Мария Александровна. Она была за кассира, билетера и документоведа.

– Я заслужил уже право на отдых и семейный покой. Займусь личным хозяйством, воспитанием внуков, – рассказал «Республике» 61-летний авиатор.

Внуков у Сергея Сотникова семеро. А еще три дочери. Большинство из внуков живет в Ижме, только старшие сейчас учатся в Сыктывкаре и в Ухте.

Дмитрий Канев, прочитав контракт и узнав размер зарплаты в шесть тысяч рублей, отказался было работать. Но после вмешательства районной администрации его зарплату уровняли с той, что получал Сергей Сотников. Это немногим более двадцати тысяч рублей.

Напомним, 7 сентября 2010 года ижемский аэропорт принял вынужденную посадку Ту-154 якутской авиакомпании «Алроса». Через три с половиной часа после взлета на его борту произошла полная потеря электропитания, которая привела к отключению бортовых навигационных систем. Экипаж произвел посадку самолета на непригодную для воздушных судов этого типа взлетную полосу без светосигнального оборудования и приводных. После посадки самолет выкатился за пределы полосы на 164 метра и въехал в лес. На борту находился 81 человек – девять членов экипажа и 72 пассажира. Никто из них не пострадал. Приглядывал за взлетно-посадочной полосой Сергей Сотников, последний и единственный штатный сотрудник аэропорта.

14 декабря 2010 года главой Коми был подписан указ о награждении Сергея Сотникова почетной грамотой республики.

В 2010 году Сергей Сотников за верность долгу, профессионализм и личное мужество стал лауреатом премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея».

В феврале 2012 года Сергей Сотников награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2013 году он стал лауреатом премии газеты «Аргументы и факты» «Национальная гордость России». И в ноябре того же года в Сыктывкаре Сотников стал участником «Эстафеты Олимпийского огня».

Артур АРТЕЕВ

Фото radulova.livejournal.com