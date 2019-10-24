Ровесники «Северной нефти»

Уроженец Усинска Дмитрий Попов выбрал самую актуальную для столицы Тимано-Печоры профессию – нефтяник. За три года в ООО «РН – Северная нефть» молодой специалист по праву заслужил репутацию ответственного и перспективного работника.

Инженер первой категории отдела по работе с фондом скважин управления добычи нефти и газа ООО «РН – Северная нефть» Дмитрий Попов познакомился с производством еще во время учебы в Усинском филиале УГТУ: на нефтедобывающем предприятии он проходил практику.

– Побывал в нескольких компаниях, оценил условия и масштабы работы, перспективы для карьерного роста и понял, что лучший работодатель – «РН – Северная нефть», – рассказал Дмитрий Попов. – После окончания вуза устроился в общество. Два года трудился оператором по добыче нефти и газа на Хасырейском месторождении, недавно перешел на инженерно-техническую позицию.

Молодой специалист уверен: рабочая должность дала «правильный» старт карьере. Как говорят опытные нефтяники, он «ощутил производственный процесс кончиками пальцев». Сегодня Дмитрий Попов контролирует режим эксплуатации оборудования в цехах добычи нефти и газа. Коллектив его отдела выполняет стратегические задачи по увеличению срока службы механизированного фонда скважин.

– Постоянно ищу способы совершенствования производства, на научно-технических конференциях предлагаю к внедрению новые технологии, – поделился Дмитрий Попов. – Один из моих проектов – улучшенные насосы для добычи нефти и газа – не вошел в число призеров, зато я получил знания и опыт, которые обязательно пригодятся. Учусь каждый день, потому что мечтаю стать профессионалом в своем деле. Общество дает массу возможностей для развития, нужно только стараться и не давать слабины.

Ставить цели и уверенно добиваться их Дмитрий Попов научился во многом благодаря спорту. В школьные годы он увлекся самбо, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, выиграл первенство Северо-Западного федерального округа. По словам молодого человека, самбо воспитало в нем терпение и настойчивость – качества, ценные и в жизни, и в карьере. Сегодня он сосредоточил внимание на любимой работе и семье, поэтому увлечение отошло на второй план, но не забыто.

Недавно Дмитрий Попов получил новый статус. На этот раз изменения не связаны с трудовой деятельностью – молодой нефтяник стал отцом. Супруга Анастасия, с которой Дмитрий познакомился еще в школе, подарила ему дочь. Счастливые родители нарекли малышку Ириной и уверены, что быть девочке сильной, уверенной, жизнерадостной и счастливой – как и предписывает значение этого красивого имени.

Дмитрий и Анастасия побывали во многих городах России, и не за горами тот час, когда молодые родители покажут мир своей дочери.

Василий СМИРНОВ