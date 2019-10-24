Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Предполагается, что вместо нескольких платежек появится одна – единый платежный документ (ЕПД). Сейчас в некоторых областях количество платежных документов достигает десяти. При этом граждане часто не понимают, за что и кому конкретно надо платить. К тому же дополнительные затраты на бумагу и печать (до 15 рублей на одну платежку) вместе с комиссиями за оплату каждого поручения искусственно завышают итоговую стоимость ЖКУ. Депутаты и минстрой уверены, что ЕПД позволит лучше контролировать состояние отрасли, повысить собираемость платежей и снизить риски злоупотреблений и хищений со стороны чиновников и управляющих компаний. Нужна ли единая платежка за ЖКУ?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Я использовала много всяких вариантов платежек, и мне больше нравится сегодняшний вариант, когда напрямую заключен договор с ресурсоснабжающей организацией. Если где-то выставлены непонятные счета, то я приостанавливаю этот платеж до выяснения обстоятельств. А по единой платежке я буду вынуждена задерживать все платежи, опять же пени придут. Пример из жизни. Сейчас я лично по единой платежке за коммуналку и ТКО нечаянно оплатила коммуналку на счет за ТКО, и теперь переплата на пять лет вперед. И я такая невнимательная не одна. Да и квитанций не так уж и много сейчас. Старшее поколение давно в компьютерах разбирается и перешло на личные кабинеты, автоплатежи и предоплаты. А молодежь тем более. Не вижу смысла в единой квитанции.

Татьяна Каракчиева, заведующая Домом культуры села Серегово, Княжпогостский район:

– Да, считаю, что ЕПД удобно для граждан. Единственная просьба – выделять счета и номер договора по наименованию платежа, чтобы мы могли увидеть и отличить навязанную услугу от потребляемой.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора районной газеты «Вперед»:

– В настоящее время ежемесячно получаю пять счетов: за услуги связи, от управляющей организации, тепловой компании, энергосбытовой компании, за потребленный природный газ. Если объединить все это в единый платежный документ, будет удобнее при расчетах – экономия времени. Если же планируется объединить выставление счетов только по линии ЖКХ, то особой разницы не будет. Следующий вопрос: опять надо создавать новую службу для подготовки платежных документов, проведения расчетов и т.п.? Сколько можно экспериментировать? И как в таком случае появится экономия? Еще один нюанс – не все граждане платят по всем счетам. Некоторые оплачивают (из принципа или финансовых возможностей) только те счета, за неуплату которых быстро наступает расплата. Единый счет, на мой взгляд, лишь сократит количество плательщиков, и организации-поставщики от этого только проиграют.

Екатерина Мишарина, заместитель директора Спортивной школы по футболу, Сыктывкар:

– Я поддерживаю идею единого платежного документа. Это облегчит понимание того, за что платить, и сокращает время на проведение платежных операций.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микунь»:

– Вне всякого сомнения, удобнее единый документ с единой таблицей расчетов и показаний. А еще удобнее (не для всех, конечно, надо учитывать проблему цифрового неравенства) получать электронную версию документа. Я что мог перевел на подобный вид уведомления. Не пропустишь, не потеряешь. Оплачивать удобнее, прямо с мобильника из самого документа. Ну а если есть собственность за пределами Коми, то единый электронный документ вообще подарок судьбы – у меня такое есть, и я очень рад этому.

Геннадий Сарамуд, исполнительный директор ООО «Керем», Усинск:

– Единая платежка за ЖКУ только запутает население и послужит дополнительным неудобством в плане предоставления качественных услуг. По единой платежке выставят единую сумму, возьмут деньги, и потом за неоказанные услуги попробуй их вернуть.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– Да, у меня есть возможность сравнить два способа платежа. Сейчас у меня единый платежный документ. Очень хорошо мониторить динамику платежей, что очень важно. Кроме того, здесь на одном листе размещены: расчет оплаты; справочная информация; куда вносить оплату; о приборах учета. Несомненно, прежняя система извещений очень неудобна. Да, вопрос оплаты можно решить через автоплатеж, но вопрос контроля потреблений и оплаты очень сложен. Кроме того, потребители обязаны хранить у себя дома квитанции три года (ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Однако пользователям рекомендуется хранить платежные документы на протяжении пяти лет или даже дольше. Одно дело хранить один лист в месяц или несколько разноформатных.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорск:

– Считаю, министерство строительства и ЖКХ разработало нужный законопроект, нужна единая платежка за ЖКУ (ЕПД). Это существенно повысит собираемость платежей и снизит риски злоупотреблений и хищений со стороны чиновников и управляющих компаний.

Александр Люосев, общественник, Емва:

– Мое мнение – система коммунальных платежей в нашем районе уже сложилась. Меня все устраивает. За тепло и воду оплачиваю через личный кабинет портала Госуслуг. Иногда через банкоматы. В общем, нет никаких проблем с оплатой. Если в квитанции об оплате меня чего-то не устраивает, обращаюсь к коммунальщикам. Зачем нужно все менять, ссылаться при этом на экономию бумаги?

Маргарита Мишарина, пенсионерка, Корткеросский район:

– Единая платежка не нужна. Когда приходят отдельные квитанции, все понятно: кому и за что платишь и с кого спросить за качество предоставляемых услуг. А когда будет единая платежка, тогда точно возникнет путаница. И для организаций, предоставляющих услуги, будет тоже плохо, потому что платежи к ним станут поступать не от потребителей, а от организации, которая будет собирать эти платежи. Повысить собираемость платежей и снизить риски злоупотреблений и хищений со стороны чиновников и управляющих компаний это не поможет.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Есть предложение, и его надо пока изучить со всех сторон. Могу отметить, что те, кто его выдвинул, не знают истинных нужд большего числа населения, так как не испытывают материальных трудностей. А простой народ считает затраты до копейки и отслеживает правильность начисления. Последнее нарушение встречается сплошь и рядом. А если будет единый платеж, с одной суммой, то как гражданам отследить правильность начисления?

Ирина Карманова, заведующая Территориальным центром социального обслуживания населения, Койгородский район:

– Я полностью согласна, что нужна единая платежка за ЖКУ. Будет меньше затрачиваться времени в очереди на почте, так как будет одна квитанция, а не пять, шесть и так далее.

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспорткомплекс»:

– Уже была практика создания единых расчетных центров, которая себя не оправдала. Содержание еще одной структуры в разы превысит расходы на бумагу и прочее. Создание лишнего звена между плательщиком и поставщиком только усложнит работу. Рядовому потребителю вообще невозможно будет найти виновных в случае возникновения спорных вопросов. И деньги до поставщиков ЖКУ будут доходить позже.

Подготовила Лина ПЕРОВА