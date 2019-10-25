Наталья Ружанская: «Сейчас даже школьники интересуются инвестированием средств»

7-8 ноября в Сыктывкаре пройдет II Республиканский финансовый форум «Финансовая грамотность: взгляд в будущее». Мероприятие состоится в рамках реализации региональной программы повышения финансовой грамотности в Коми на 2018-2023 годы, разработанной по поручению главы республики Сергея Гапликова. Еще одним мероприятием, организованным с целью финансового просвещения, станет семейный финансовый фестиваль, который впервые состоится в столице Коми 9 ноября. В преддверии форума и фестиваля о «денежных» проблемах, вызывающих наибольший интерес у жителей республики, о личном планировании семейного бюджета рассказала куратор центра повышения финансовой грамотности, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики и менеджмента Коми республиканской академии госслужбы и управления Наталья Ружанская.

– Наверное, мало найдется людей, которые были бы равнодушны к теме повышения личного благосостояния. Но при этом немного и тех, кто знает, как приумножить свой капитал. Чем может центр повышения финансовой грамотности помочь жителям республики в их личных финансовых проблемах?

– Изначально сотрудники центра ориентированы на консультационную деятельность. Например, уже создан и действует портал финансовой грамотности в Республике Коми, он предполагает взаимодействие с гражданами в формате «вопрос – ответ». Люди задают вопросы, мы с привлечением специалистов готовим ответы. Пока работа идет в таком варианте, поскольку действует центр чуть больше трех месяцев – приказ о его создании на базе академии госслужбы был издан 10 июля. Впоследствии мы планируем организовать консультационный центр, его сотрудники будут давать консультации по предварительной записи. Для этого необходимо подобрать кадры.

Кроме того, мы проводим методическую и образовательную работу, координируем деятельность всех участников региональной программы повышения финансовой грамотности, которая разработана в соответствии со стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. Это прежде всего республиканские министерство финансов, министерство образования, науки и молодежной политики, министерство экономики, министерство труда, занятости и социальной защиты, Отделение-НБ Республика Коми, Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк, Управление Роспотребнадзора по Коми, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми, СГУ имени Питирима Сорокина и многие другие.

– Какие вопросы задают чаще всего, в каких сферах жителям Коми больше всего требуется финансовый «ликбез»?

– В основном это сфера инвестирования. Те, у кого имеются свободные средства, не всегда представляют, куда их можно вложить, чтобы получить выгоду. У нас есть профессиональные финансовые консультанты, они отвечают на такие вопросы. Сейчас даже школьники начали интересоваться инвестированием, им интересно все, что связано с вложением денег. Во время форума будет работать площадка «Инвестиции в будущее, доступные каждому». Интерес к этой теме уже проявили ученики школ, желающие посетить именно эту площадку. На втором месте по количеству вопросов тема кредитов. Довольно много вопросов по пенсионному законодательству.

– Дайте читателям несколько советов: как правильно взять кредит? Как грамотно его вернуть? Может быть, приведете пример из личного опыта?

– Я в своей жизни ни один кредит не взяла и надеюсь, что такая необходимость не возникнет и впредь. Меня всегда выручает умение считать, тщательно планировать свои расходы, исходя из доходов, и, соответственно, своевременно откладывать на большие покупки.

Если же вы все-таки решили взять кредит, необходимо изначально взвесить все за и против, оценить реальную необходимость, объем переплаты по процентам кредита и ваши доходы. Иногда люди берут кредиты только потому, что им нужно больше денег для покупки каких-то вещей не первой необходимости. Но каждый должен понимать, что постоянно жить в долг невозможно. Надо реально оценивать свою ситуацию и свои возможности. Все начинается с финансового планирования, когда вы понимаете, какие у вас доходы, планируете свои расходы, тогда вы можете здраво оценить все свои желания, способны решить, действительно ли вам это нужно или приобретение какой-то вещи – дань моде, эмоциональный порыв.

Но если вдруг у человека возникла ситуация, когда срочно нужна крупная сумма, а накоплений не хватает или нет вообще, есть возможность использовать кредитные карты. Сейчас высокая конкуренция между банками, они привлекают клиентов, поэтому предлагают кредитные карты с очень выгодными условиями. Но, подчеркиваю, не надо брать первую попавшуюся кредитную карту, которую вам предложит какой-нибудь банк. Надо внимательно читать условия договора, вникать, не бояться задавать вопросы. А если берешь кредит, важно понимать, что у заемщика есть пять рабочих дней на ознакомление с индивидуальными условиями договора. Просто так сразу не подписывайте, а читайте. За пять дней можно прочитать даже текст, написанный мелким шрифтом, – там обычно и скрываются самые важные условия договора.

Распространенное заблуждение: считается, что человек, внесший последний платеж по кредиту, свободен от обязательств перед банком. Это не так. Не сумма внесенных средств, не «внутреннее убеждение» заемщика в том, что кредит погашен, а только письменная и надлежащим образом заверенная справка банка об отсутствии задолженности является подтверждением полного погашения долга, которое в случае неблагоприятного развития событий можно будет предъявить в суде. Необходимо обязательно получить в банке этот документ и хранить его.

Не открою тайну, если скажу: чтобы не брать кредит, надо копить деньги. Просто приучиться откладывать в условную копилку часть дохода – хотя бы десять или даже пять процентов. На лекциях мы со студентами делаем расчеты, показывающие: если с начала трудовой деятельности откладывать по пятьдесят-сто рублей в день, к пенсии можно стать миллионером.

– Вы упомянули о личном финансовом планировании. Помогает ли в этом так называемый финансовый дневник?

– Учитывать свои доходы и расходы должен каждый – без этого не достичь не только благосостояния, но даже какой-то финансовой стабильности. В прошлом я тоже вела финансовый дневник. Я жила с родителями в Инте, когда поступила в университет в Сыктывкаре, стала жить здесь одна и в какой-то момент решила вести учет своих расходов. Жила я, конечно же, на те средства, которые высылали мне родители, и понимала, что эти деньги я не заработала, их заработали мои мама и папа, мне было стыдно за бездумные траты. Я подумала, что если где-то сэкономлю, то порадую родителей, они смогут в следующем месяце выслать мне меньше денег и потратить больше на себя.

Ни о каких финансовых дневниках я тогда не знала. Просто записывала в блокнот все свои покупки, их стоимость, в конце месяца подсчитывала общую сумму. Потом анализировала свои записи: допустим, что из купленных продуктов съела, а что выкинула. Оказалось, что иногда покупала лишние продукты, и они просто портились. Одно дело выбросить упаковку с пропавшим продуктом, а другое – посчитать, сколько денег за эти упаковки было заплачено в месяц. Поверьте, полученная сумма производит впечатление. Потихонечку из месяца в месяц я выделяла лишние расходы. Когда приучила себя учитывать все траты и вести учет очень детализированно, стала группировать расходы: развлечения, обучение, питание, одежда. Важно просто определить ту предельную сумму, которую можно потратить.

Сейчас я уже не веду дневник расходов, а использую метод «четырех конвертов». Когда получаю заработную плату, сразу откладываю определенную сумму. Часть средств лежит на депозите, процент там небольшой, но я знаю, что всегда могу эти деньги использовать. Часть инвестирую. Сразу выделяю сумму на коммунальные платежи. Остальную часть зарплаты распределяю на четыре недели. На неделю у меня есть определенная сумма денег, и больше я потратить не могу. Если сумею сэкономить, то не трачу эти деньги, а инвестирую, потому что думаю о будущем, уже готовлюсь к пенсии и заранее забочусь о финансовой состоятельности. Наверное, все-таки первым принципам финансового планирования я научилась у своих родителей. Они всегда копили деньги – по чуть-чуть. Зато запас средств был всегда.

– А ваши дети учатся на вашем примере?

– Детей все-таки надо сознательно учить финансовому планированию. Чем раньше начать, тем лучше. Сына я в свое время не научила распоряжаться деньгами, поэтому, когда он поступил в университет в другом городе и стал жить самостоятельно, мне пришлось буквально воевать за разумное расходование наших семейных средств. Но сейчас, к четвертому курсу, он научился это делать.

Хоть и немного поздно, но я научила его фиксировать расходы, записывать все траты. Когда он проанализировал свои записи, понял, сколько денег уходит на, в общем-то, ерунду. В момент покупки сумма кажется небольшой – сто-двести рублей. А за месяц набегает немало. Сын стал готовить сам, потому что увидел, насколько выгоднее питаться дома, чем в кафе.

Дочь я целенаправленно учу разумному отношению к деньгам. Сейчас ей восемь лет, мы с ней уже год назад начали копить на конкретную цель. Цель она выбрала сама, знает, какая сумма ей нужна, уже понимает, что ради получения желанной вещи придется отказаться от каких-то менее желанных и значимых покупок, и учится говорить себе «нет».

– Часто возникает вопрос: надо ли давать деньги маленьким детям или они должны их заработать – хорошими отметками, помощью по дому?

– Я считаю, что платить детям нельзя. И многие эксперты советуют не платить. Ребенок живет в семье, он же не расплачивается с нами за то, что мы, родители, для него делаем. Он должен вносить свой вклад в жизнь семьи: убирать, ходить в магазин, освобождая родителей от какой-то работы, и тогда у нас будет больше времени для общения с детьми.

У моей дочери есть свои карманные деньги, но экономим мы по-другому – на ее спонтанных желаниях. Допустим, приходим вместе в магазин, она там видит какую-то вещь, загорается: «Хочу!» Я предоставляю ей выбор: купить эту вещь или положить сумму, равную ее стоимости, в копилку. Таким образом, ребенок учится выбирать, на самом ли деле эта вещь так уж нужна или можно обойтись без нее ради исполнения мечты. Я заметила, что она в большинстве случаев делает выбор в пользу копилки.

– Неудивительно, что больше всего вопросов на тему инвестирования средств – каждый хочет приумножить свое состояние. А во что рекомендуете вкладывать деньги вы?

– Одного ответа для всех быть здесь не может. Я сама уже довольно грамотный инвестор, вкладываю деньги в акции и облигации. Но как рекомендовать этот способ другим? Для новичка в финансовом мире велик риск не приумножить, а потерять средства.

Результат инвестирования непредсказуем: можно получить доход, можно «уйти в минус». Поэтому инвестор должен либо обладать определенными знаниями и опытом в финансовой сфере, либо быть готовым не только к выигрышу, но и к проигрышу. Так как даже опытные инвесторы могут сделать неверный ход и потерять часть средств.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Региональным центром повышения финансовой грамотности