Новая эра в армии

Житель Коми отправится в военный технополис

1 ноября в Коми стартует очередная призывная кампания, в Сыктывкаре она уже началась месяцем ранее. В этом году в вооруженные силы страны планируется отправить около двух тысяч новобранцев из республики. По традиции большая часть призывников будет служить в войсках Западного военного округа, на Северном флоте, в Воздушно-космических войсках.

Один из сыктывкарских призывников уже зачислен в элитную научную роту военного инновационного технополиса «Эра», расположенного в Анапе. О том, как попасть в элитную IT-роту, шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Денис Соловьев назвал зачисление призывника из Сыктывкара в престижную научную роту большим достижением. Как указано на сайте технополиса «Эра», цель создания этой структуры – обеспечить развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере страны. Пристальное внимание здесь уделяется образовательным программам молодых ученых. Расположение технополиса на морском побережье создает комфортные условия для работы и жизни.

Призывник из Сыктывкара, который отправится служить в технополис, в восемнадцать лет был зачислен в запас по состоянию здоровья. Получил высшее образование, работал в IT-сфере. В этом году его признали годным к военной службе. Место прохождения службы он, можно сказать, выбрал сам. На сайте министерства обороны страны есть координаты семнадцати научных и четырех научно-производственных рот. Сыктывкарский айтишник вышел на сайт технополиса «Эра», заполнил заявку, ему прислали тестовые задачи, с которыми он успешно справился. Так что теперь 25-летний мужчина будет не просто постигать азы военной службы, а еще и развивать свои профессиональные навыки на берегу Черного моря.

Как отметил заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Максим Бажуков, министерство обороны в современных условиях стремится получить не просто солдат, но и специалистов в определенных отраслях. Делается все возможное для того, чтобы новобранцы шли в армию не со школьной скамьи, а уже после получения среднего или высшего образования, имели специальность. Это связано и с небольшим сроком службы (один год), и с существенным усложнением техники, которая используется в вооруженных силах. Лучше, если новобранец уже будет иметь навыки обращения с техникой.

В ходе прямой линии поступил вопрос от жительницы Сыктывкара. Она считает, что сын обязан отслужить в армии, но сейчас подросток страдает тяжелым заболеванием. Сыктывкарка спросила, есть ли у юноши с этим заболеванием шанс попасть в вооруженные силы.

Председатель военно-врачеб-ной комиссии военкомата республики Иван Сабашников пояснил, что призывник с таким диагнозом, который считается пожизненным, будет считаться ограниченно годным к службе. То есть в армию его могут призвать только в военное время. В мирное время врач посоветовал юноше следить за здоровьем, своевременно обследоваться.

По словам Ивана Сабашникова, подобные вопросы членам медкомиссии задают нередко. Если раньше призывники часто пытались «откосить» от армии, то теперь тенденция изменилась: юноши стараются «снять» имеющийся диагноз, чтобы отслужить в вооруженных силах. Движущей силой становится не только стремление отдать долг Родине, но и желание сделать карьеру в определенных структурах, куда не возьмут тех, кто не служил. Но, как подчеркнул медик, горячего желания служить недостаточно для отправки в армию, надо еще иметь крепкое здоровье.

В целом, по наблюдениям Ивана Сабашникова, сейчас состояние здоровья новобранцев и их физическая подготовка улучшаются. Намного меньше стало так называемых возвратов со сборного пункта, когда молодого человека, которого муниципальная призывная комиссия сочла годным для службы, признает негодным комиссия на сборном пункте.

– Наша задача – ни в коем случае не допустить к военной службе тех людей, которые не должны попасть в армию по состоянию здоровья, – отметил врач.

Иван Сабашников рассказал и об основных проблемах со здоровьем, которые препятствуют призывникам из Коми отслужить в армии. На первом месте по количеству – заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, второе занимают проблемы с костно-мышечной системой, третье – заболевания органов кровообращения и дыхания. По мнению медика, большая часть нарушений возникает из-за низкой двигательной активности современной молодежи, которая проводит время за компьютерами.

Призывники, признанные годными к военной службе, но по каким-то внутренним убеждениям, в том числе по вероисповеданию, не желающие брать в руки оружие, могут выбрать альтернативную гражданскую службу. В прошлом году в Коми было пять альтернативщиков. Служить они будут год и девять месяцев, их служба заключается в добросовестном труде на благо общества за довольно скромную плату – например, санитарами в больницах. Впрочем, во время призывной комиссии юноше недостаточно просто заявить о своих пацифистских убеждениях, необходимо еще и подтвердить, что придерживался их долгое время. Помочь в этом могут характеристики с места учебы и работы, свидетельства знакомых, представителей религиозных конфессий. Если юноша стал пацифистом внезапно, перед посещением военкомата, ему вряд ли удастся попасть на альтернативную службу.

В целом в 2018 году задание на призыв в Коми составило 1784 человека. Это задание было выполнено.

– Отправка проходила по плану, срывов не было. Нарушений правопорядка и дисциплины на пути следования не допущено. Призывники, убывшие со сборного пункта, успешно добрались до воинских частей и до настоящего времени проходят службу, – сообщил Денис Соловьев.

В этом году республиканский сборный пункт уже готов к приему новобранцев.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»