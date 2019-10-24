Молочку промаркировали по-новому

Внеплановые проверки регионального управления Роспотребнадзора выявили большой процент нарушений, связанных с неправильным размещением молочной и молокосодержащей продукции в торговых залах. Об этом сообщила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей ведомства Татьяна Гарманова на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему «Маркировка пищевых продуктов: как выбрать качественный товар».

В 2019 году правительством России были изменены правила торговли, и для продавцов молочных, а также молочных составных и молокосодержащих продуктов (далее – молочная продукция) были установлены новые обязанности, связанные с изменением порядка размещения такой продукции в торговом зале. Новые требования определены пунктом 33(1) правил продажи отдельных видов товаров. Для того чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать в торговом зале более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителей молочного жира, с 1 июля текущего года продавец должен выполнять следующие обязанности: молочные и молокосодержащие продукты должны размещаться таким образом, чтобы покупатель мог визуально отделить эти продукты от других. Они могут размещаться на разных полках или в разных холодильниках. Но совмещение натуральных молочных продуктов с другой продукцией недопустимо. Второе условие: размещение молочной продукции без заменителя молочного жира должно сопровождаться информацией «продукты без заменителя молочного жира».

В техническом регламенте таможенного союза «О безо-пасности молока и молочной продукции» четко написано: «в наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, а также информация о технологии их производства». Например, на том, что раньше можно было назвать «сыр», теперь должно быть написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

В ноябре 2017 года Евразийской экономической комиссией, в которую входят эксперты России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, был принят закон, согласно которому производители, использующие растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, обязаны прекратить использовать такие названия, как «сметанный продукт», «творожный продукт» и прочие. Замена молочных жиров – это удешевление продукции. Заменяя один ингредиент другим, производитель экономит на сырье и, таким образом, зарабатывает больше.

Хотя, по словам Татьяны Гармановой, вопреки устойчивым стереотипам наличие растительных масел в качестве заменителей молочного жира далеко не всегда опасно. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что продукты с заменителем молочного жира безопасны, если это не частично гидрогенизированные масла, содержащие большое количество трансжиров, потребление которых провоцирует сердечно-сосудистые заболевания и преждевременную смерть. Гидрогенизированные масла прежде всего используют при производстве маргарина для промышленности, выпечки на его основе, изделий во фритюре и других продуктов с большим сроком годности. Между настоящим молоком и тем, которое похоже на него и произведено с добавлением растительных масел, обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно приготовлено добросовестно. Просто цена на него должна быть ниже.

Изменения были инициированы, разработаны и приняты для того, чтобы более полно реализовать право покупателя на достоверную информацию о продукте. Закон вступил в силу 15 июля 2018 года, однако в евразийской комиссии был утвержден переходный период для производителей, чья продукция содержит в своем составе трансжиры. У всех предприятий было 180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые декларации на продукцию с измененными названиями и маркировкой.

Наименование молокосодержащего продукта должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» (за исключением сливочно-растительного спреда, сливочно-растительной топленой смеси, мороженого с заменителем молочного жира). Информация о технологии производства такого продукта указывается в виде слов «произведенный по технологии» с указанием понятия, установленного для соответствующего продукта. Размер шрифта на упаковке должен быть не менее 2,5 мм. Слово «продукт» в наименовании может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта (крем, паста, соус и т.д.). Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога». Информационное поле специально выделяется на упаковке шрифтом, контрастным к цвету упаковки.

Несмотря на то что информация о новом порядке размещения продукции была доведена до всех, многие хозяева магазинов упорно не выполняют этих требований, находя для этого массу оправданий. На сегодня республиканским управлением Роспотребнадзора проверено 395 субъектов (925 объектов торговли по Коми), осуществляющих торговлю молочной продукцией. Нарушения выявлены в 365 объектах (39 процентов). Составлено 317 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 272 постановления о привлечении лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности. Наложено штрафов на сумму 633 тысячи рублей. Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, будут основанием для штрафных санкций. По закону для юридических лиц предусмотрен максимальный размер штрафа – до 30 тысяч рублей.

Если в магазине вся продукция смешана на полках, выбор затруднен, а персонал не реагирует на замечания, Роспотребнадзор рекомендует покупателям внести свои замечания в книгу отзывов и предложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей записи, молочной полки и вывески магазина. Далее сообщить о выявленных нарушениях в письменной форме, по электронной почте или устно в территориальный орган Роспотребнадзора по месту жительства, приложив все снимки и пояснения о месте нахождения магазина, его наименовании и дате его посещения.

Галина ГАЕВА

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