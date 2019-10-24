В России вводится система маркировки лекарственных препаратов

На территории Российской Федерации вводится система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов средств идентификации.

Целью приоритетного проекта является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление неограниченному кругу потребителей (граждан) возможности проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте.

В рамках эксперимента, который начался 1 февраля 2017 года, проводится предварительная апробация и оценка эффективности основных организационных и технологических решений создаваемой системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Также определяются оптимальные технологические требования и решения, необходимые изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регламентирующие обращение лекарственных средств.

Маркировка будет являться большим плюсом для потребителей лекарств – она защитит их от некачественных и поддельных препаратов. Также покупатели смогут проверить легальность купленных лекарственных препаратов с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке.

Бизнес получит уменьшение прямых потерь от контрафактной и фальсифицированной продукции, снижение издержек за счет эффективного управления логистикой.

1 октября 2019 года становится обязательным нанесение кода дата матрикс на потребительскую упаковку и передачу в систему данных о движении и выведении из оборота лекарств, предназначенных для обеспечения пациентов по программе высокозатратных нозологий.

С 1 января 2020 года начинается обязательная маркировка всех групп лекарственных препаратов.

Что необходимо сделать аптеке и медицинской организации, чтобы начать работу в системе мониторинга движения лекарственных препаратов:

Зарегистрироваться в системе Честный знак; Для регистрации необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, выпущенная на руководителя организации; При регистрации необходимо указать сведения о наличии лицензии, ИНН, места регистрации и контактные данные ответственного лица в организации.

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Коми призывает юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, в ближайшее время пройти регистрацию у оператора Центра развития перспективных технологий «Честный знак» для дальнейшего отслеживания движения лекарственных препаратов.

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Коми