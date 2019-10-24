Благодарное Прилузье

В Прилузском районе Монди СЛПК поддерживает предпринимательство, образование и помогает благоустраивать села. Результаты социально-экономического партнерства оценили сотрудники отдела сертификации и экологии комбината. Самый южный район республики встретил гостей из Сыктывкара пасмурной погодой, пустыми улицами и теплыми пирогами. Такой прием, как лакмусовая бумажка, говорит о многом: для Прилузья Монди СЛПК – не один из многочисленных лесозаготовителей, а надежный партнер.

Проблемы решены

– Бюджет у нас дефицитный, средств для укрепления материально-технической базы учреждений, поддержки предпринимателей не хватает. А благодаря Монди СЛПК мы проводим ремонты, закупаем оборудование, боремся с безработицей, – рассказала руководитель администрации Прилузского района Елена Нестерюк.

По ее словам, в первую очередь деньги направляются на поддержку занятости: малому бизнесу, в том числе предпринимателям-лесозаготовителям. Все они либо создают, либо сохраняют рабочие места, что жизненно важно для глубинки. Особая статья – занятость несовершеннолетних. Этим летом при софинансировании Монди СЛПК на благо своих сел и деревень трудились 29 школьников из Объячево, Гурьевки, Летки, Ношуля и Слудки.

– В селе Объячево ребята ухаживали за цветниками, убирали мусор и делали ремонты, – пояснил руководитель администрации села Андрей Теньков. – Но больше всего мы благодарны за помощь в покупке тракторного оборудования – прицепа, щетки с поливом и тракторного отвала для уборки снега. Это снимает многие коммунальные вопросы.

Подготовка к зиме – затратный процесс для района. Износ систем, нехватка и старение оборудования – сложности копятся как снежный ком и бьют по бюджету. Поэтому руководство ищет пути экономии. Один из них найден благодаря сотрудничеству с комбинатом: район приобрел многофункциональную установку «Буча» для промывки систем отопления. Ежегодно эту работу в районе проводили подрядные организации, что дорого обходилось бюджету.

– Теперь мы не только сэкономим сотни тысяч рублей, но и сохраним рабочие места, – поделился радостью замруководителя администрации Прилузского района Александр Бойко. – 73 сантехника смогут самостоятельно промывать системы.

Все для людей

В сфере образования результаты партнерства уже «обжиты» детворой Прилузья. Сотрудники предприятия посетили объекты, чтобы своими глазами увидеть преобразившиеся учреждения. В Доме спорта делегацию не сразу заметили – в разгаре футбольный матч. Юные спортсмены недавно вернулись с республиканских соревнований с медалями.

– У нас тут не бывает тихо. Даже когда текла крыша, зал был занят с утра до позднего вечера. А теперь у нас новая кровля, зал стал уютным и красивым, – рассказала директор детского оздоровительно-образовательного спортивного центра Мария Москаленко и от лица всех жителей села поблагодарила компанию за финансирование.

В Ношуле в прошлые годы также на средства Монди СЛПК перекрыли крыши детского сада и школы. По словам главы поселения Сергея Елдина, бюджет не «тянул» такие крупные работы. В 2019 году администрация решила взяться за внешний вид учреждений: обновлены фасады школы и детского сада.

Третий год подряд обустраивается и лыжная база Ношуля. Приобретения этого сезона – снегоуборочная машина для очистки катка и сельских памятников.

– Выделенные по соглашению с предприятием 650 тысяч рублей помогли нам в благоустройстве: снесены старые здания в поселках Велдоръя и Ваймес, в Ношуле убрали старые тополя, заменили уличное освещение и построили дорогу на новой улице. Как правило, своих средств на эти дела не хватает, – заключил Сергей Елдин.

Успешный старт и рост

Большое и красивое село Ношуль – особая точка на карте лесозаготовок Монди СЛПК. Многие годы местное подразделение компании считается основным работодателем в поселении. Здесь много ветеранов предприятия, комбинат по-настоящему уважают.

Когда припарковались у администрации, распахнулись двери стоявшего рядом УАЗа. Ровные рядки свежеиспеченного деревенского хлеба – не просто реквизит для фото, а подарок дорогим гостям.

– По программе поддержки предпринимателей мне помогли построить пекарню, приобрести оборудование, а в этом году – автомобиль для доставки продукции. У меня работает четыре человека. Обеспечиваем хлебом и выпечкой весь Ношуль, возим в Объячево, Ваймес и Оньмесь. Я искренне благодарен компании за возможность трудиться в селе и радовать земляков, – сказал предприниматель Константин Чипсанов.

Поддержка малого бизнеса и создание рабочих мест – главная цель социально-экономического сотрудничества Монди СЛПК с районами. Давний партнер комбината – ООО «Минерал», занятый на лесохозяйственных работах, при поддержке компании приобрел балки для проживания рабочих в лесу. Предпринимателю Андрею Бельтюкову софинансирование помогло в покупке экскаватора и форвардера Komatsu, а КФХ Андрея Чукилева – лавки-прицепа для выездной торговли продуктами натурального копчения.

С заботой о каждом

Работая в глубинке, Монди СЛПК тесно взаимодействует с местным населением, знает о его интересах и проблемах. Прилузье от других отличает большое количество лесозаготовителей, в том числе и из соседних регионов. Возникали и острые вопросы. Но за десять лет сотрудничества и разъяснительной работы с населением компания заслужила репутацию экологически ответственного предприятия.

– Среди множества заготовителей некоторые путаются и не знают, кому предъявлять претензии в спорных ситуациях. Но у Монди СЛПК тут авторитет, люди положительно относятся к компании, – подчеркнула руководитель представительства МОД «Коми войтыр» Галина Попова и добавила, что без поддержки комбината не проходит ни одна конференция сообщества.

Большое внимание в районе уделяется Дню работников леса. Ветераны района помимо ежегодных путевок в санаторий-профилакторий «Вита» получили возможность встретиться с бывшими коллегами. В этом году праздники состоялись в десяти поселениях.

Общаясь с предпринимателями, представителями власти и общественности, становится ясно, насколько сильно в районе рассчитывают на поддержку крупного бизнеса. Население знает механизм взаимодействия с компанией, активно обращается и ценит результаты. Как справедливо заметил житель района Константин Сердитов, «главное в этой работе – ощущение того, что мы делаем что-то хорошее вместе».

Пресс-служба Монди СЛПК