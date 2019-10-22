Полвека и пять лет в эфире

Выставка «От пленки к цифре» открылась 17 октября в Национальной галерее республики. Экспозиция посвящена 55-летию телевидения в Коми, и на ней представлены материалы из архива ГТРК «Коми гор», правопреемницы Сыктывкарской студии телевидения.

Первая пробная передача в столице Коми АССР вышла в эфир 1 мая 1964 года. Это был репортаж о первомайской демонстрации трудящихся города на Юбилейной площади, снятый на кинопленку. А постоянные передачи начали транслироваться со 2 июля 1964 года. Передачи Сыктывкарской телестудии с самого начала велись на двух языках – русском и коми.

Но Сыктывкар стал только третьим городом в Коми АССР, где заработала своя телестудия. В декабре 1958 года начала свое вещание Воркутинская телестудия, а вторая в республике телестудия начала работать в июле 1960 года в Ухте.

В экспозиции представлено специальное оборудование разных лет: громоздкие советские телекамеры, микрофоны, пленочные и цифровые носители; заставки к передачам, костюмы и элементы декораций телеспектаклей. Посетители смогут посмотреть фрагменты телеспектаклей и передач из архива ГТРК «Коми гор» – тех, которые уже не увидеть по телевизору. А также полистать фотоальбом с историческими снимками становления республиканского телевидения.

Артур АРТЕЕВ

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