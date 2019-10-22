Полицейский за взятки «давал дорогу» большегрузам

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела ГИБДД полиции Усинска. Он признан виновным в получении взяток и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По информации прокуратуры Коми, с 2015 по 2018 год сотрудник полиции незаконно получал деньги от местных предпринимателей за обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств, в том числе крупногабаритных и тяжеловесных, по территории Усинского района.

После получения взятки сотрудник ГИБДД не принимал никаких мер для остановки машин, допускавших правонарушения, либо сообщал своим коллегам номера машин, которые не подлежали остановке и проверке. В качестве незаконной благодарности за бездействие сотрудник ГИБДД принимал не только деньги, но и различные товары. Так, из материалов уголовного дела следует, что ему преподносили подарочные сертификаты различных магазинов и оптовые партии канцтоваров.

В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению отрицал.

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на семь лет.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото bryansk.er.ru