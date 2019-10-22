ДК преобразятся к юбилею Коми

На модернизацию учреждений культуры в 2020 году направят 150 миллионов рублей

В ходе бюджетных слушаний в Госсовете Коми рассмотрели программу «Развитие культуры и туризма». В республике ожидается обеспечение школ и колледжей новыми музыкальными инструментами и оборудованием, открытие модульных библиотек, виртуальных залов, строительство и модернизация учреждений культуры в разных городах и районах.

Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов напомнил, что в мае 2018 года культуру впервые включили в перечень приоритетных направлений развития страны, что, несомненно, дало положительный эффект. Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева также отметила, что отношение к культуре сейчас кардинально меняется, ее роль в обществе становится куда более ценимой, культуру признают одним из самых серьезных ресурсов социально-экономического развития.

В 2019 году на развитие культуры и туризма в Коми направлено 2,4 миллиарда рублей из региональной казны и 240 миллионов – из федеральной. Основная работа идет по трем региональным проектам: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

«Культурная среда» нацелена на улучшение инфраструктуры. Ее задача создать и капитально отремонтировать не менее 14 культурно-досуговых учреждений на селе. Средства на это выделяются из федерального бюджета по конкурсу. Предпочтение отдается типовым проектам. По этому направлению село Подчерье (Вуктыл) должно обзавестись социокультурным центром, такой центр уже построен в селе Коровий Ручей (Усть-Цилемский район). Подобное учреждение откроется в Денисовке (Усинск), Чиньяворык (Княжпогостский район) получит новый ДК взамен сгоревшего. На 2020 год запланировано строительство двух социокультурных центров в деревне Горьковской Сысольского района и в селе Усть-Ухта Сосногорского района. Также благодаря «Культурной среде» детские школы искусств и колледжи при поддержке Минкультуры России получают музыкальные инструменты и специальное оборудование, в результате число обучающихся в таких учреждениях должно увеличиться на 10 процентов. В этом году на оснащение пяти школ и колледжа искусств выделено 30,9 миллиона рублей. Также идет расширение сети современных кинозалов, чтобы поднять доступность киносеансов в малых и средних городах. Происходит переоснащение кинотеатров и киноустановок, уже модернизировали девять кинотеатров, в скором времени еще два будут открыты в поселке Воргашор (Воркута) и в Печоре. По этому же проекту продолжается создание модельных библиотек в муниципалитетах, в текущем году республика получила субсидию по конкурсу Минкультуры России – 55 миллионов – на создание девяти модельных библиотек, плюс за счет региональных средств модернизировали одну библиотеку в Усть-Куломском районе. Всего для регионов Северо-Запада на эти цели было выделено 145 миллионов рублей, Коми досталось больше трети – это максимальный размер субсидии среди всех субъектов СЗФО. В 2022-2024 годах планируется пополнение парка автоклубов на десять единиц.

Проект «Творческие люди» нацелен на вовлечение граждан в культурную среду. В частности, республика (вместе с рядом других регионов) поучаствует в проекте «Культурный норматив школьника», в федеральной программе «Подготовка кадров для отрасли культуры». Также по этому направлению обеспечивается доступ граждан к шедеврам мировой культуры – проводятся различные крупные фестивали.

В проект «Цифровая культура» входит создание виртуальных концертных залов (в 2019 году республика получила на это из федерального бюджета 12,5 миллиона рублей – тоже максимальную среди других регионов СЗФО сумму), виртуальные залы открыты в Сосногорске на базе ДК «Горизонт», детской школе искусств Инты. До конца года откроются еще два – в ГДК Ухты и ДК Усинска. Также с помощью «Цифровой культуры» знаковые события, происходящие в Коми, транслируются на портале «Культура.РФ».

Что касается реализации подпрограммы «Въездной и внутренний туризм на территории Коми», то Сергей Емельянов, рассказал, что сейчас отрасль представлена 108 туристскими фирмами, четырьмя туроператорами (в том числе Финно-угорский этнокультурный парк) и 131 коллективным средством размещения гостей. Субсидии на возмещение затрат среди малого бизнеса получили четыре субъекта туриндустрии, а также шесть НКО.

Министр кратко описал самые популярные среди туристов в Коми маршруты и события – путешествия на Маньпупунер, походы на Урал, «ШаньгаФест», фестиваль воздухоплавания «Живой воздух».

Комментируя журналистам тему привлечения гостей в регион, министр привел пример Мурманской области, где только из Китая ежегодно приезжает до 12 тысяч туристов.

– Возникает вопрос, что они сделали, чтобы привлечь туристов, кроме того, что уже сделала природа, подарив северное сияние? Вовлекают в это дело бизнес, и субсидии, и другую поддержку выстраивают именно так: нам нужны отели там, где эти красоты лучше всего лицезреть, нужны дороги, чтобы до этого места проехать, нужны транспортные компании, которые комфортно довезут гостей, гиды, специалисты, которые проконсультируют приезжающих. Все это нужно и нам, это целая отрасль, и не зря в нашу госпрограмму культуры и туризма вовлечено девять органов власти – такой большой межведомственный узел, – пояснил министр.

В заключение доклада Сергей Емельянов рассказал о приоритетах на следующие три года. Основной показатель, которого надо достичь, – на 15 процентов поднять посещаемость организаций культуры. А для этого учреждения нужно модернизировать, особенно в сельской местности. Наращивать мощности ДК и других учреждений, по-новому организовывать их работу, исключая непопулярные у населения мероприятия и внедряя новые. Тем, кто решится на такие «культурные революции», будут выделять дополнительные средства.

Будет продолжаться работа по созданию виртуальных залов. В 2020 году конкурсный отбор прошли Микуньский ДК и Княжпогостский центр национальных культур, они получат субсидии – 2,5 миллиона и один миллион рублей соответственно.

Весной этого года в школы республики поступило 31 пианино марки «Михаил Глинка», с 2020 года ожидается поставка духовых инструментов. Также продолжится поддержка библиотек, прошедших модернизацию.

Со следующего года увеличивается финансирование по грантам главы Коми в области театрального искусства, их объем составит 18,45 миллиона рублей ежегодно. Средства пойдут на постановки спектаклей и концертов к 100-летию Коми. Также в следующем году появится новое грантовое направление по линии руководителя региона – на поддержку опорных детских школ искусств. Конкурсная комиссия определит три такие школы, которые в течение трех лет будут получать грант в 10 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы.

Центр по выявлению и поддержке талантов у детей и молодежи при гимназии искусств вместе с театром драмы и колледжем искусств с 2020 года начнет проводить творческие смены (по типу «Сириуса»). Продолжится популяризация хорового пения, министр напомнил, что в 2019 году был создан большой детский хор Республики Коми, в состав которого вошли 250 детей из разных городов и районов. 14 марта все вместе они спели в театре оперы и балета. В следующем году хор соберется снова, для его участников будет организована профильная смена, дети споют на мероприятиях в честь 75-летия Победы, других концертах.

Также в Коми развивается движение духовых оркестров, чему способствуют проводимый в Сыктывкаре фестиваль «Дух Севера» и субсидии на закупку инструментов для музыкальных школ.

Одна из главных задач для отрасли культуры на следующий год – подготовка мероприятий к 100-летию Коми. Но и кроме этого ближайшая трехлетка ознаменуется рядом юбилеев: 90-летие театра драмы имени Виктора Савина, 80-летие республиканской филармонии, 55-летие Воркутинского тетра кукол, 25-летие ансамбля народной музыки «Зарни ёль».

Пожалуй, самый глобальный проект ближайших двух лет – кап-ремонт Национальной библиотеки. Но есть и еще одна очень важная новость в сфере культуры Коми – на 2020 год по проекту «Культурная среда» запланировано начало строительства Дома культуры с залом на 200 мест в Сыктывкаре, место выделено в микрорайоне Орбита. Дело в том, что, как ни странно, в столице Коми уже давно нет своего ДК. Депутаты, впрочем, засомневались, не маловато ли такое количество мест для главного города региона. Министр ответил, что в Сыктывкаре зато достаточно других культурных площадок, проблема скорее в назначении, нужно, чтобы были и репетиционные, и танцевально-гимнастические, и выставочные залы.

Кроме Сыктывкара, есть еще только один муниципалитет, где районного ДК фактически нет, – Троицко-Печорский район. Много лет назад в райцентре такое учреждение было, но деревянное здание обветшало, ДК выселили, а потом оно вовсе сгорело. Сейчас культурный центр располагается в здании детского сада в квартале Южный, и для проведения массовых мероприятий оно не приспособлено. На вопрос журналиста «Республики» о том, как будет решаться проблема с ДК в Троицко-Печорске, Сергей Емельянов ответил, что в скором времени начнется реконструкция здания (проектная документация подготовлена и отправлена на экспертизу), которая должна завершиться в 2021 году.

Также есть заявки на ремонт ДК в Корткеросском, Прилузском, Усть-Вымском районах. По мнению министра, главное, чего удалось достичь в предыдущие месяцы, то, что в Коми начали выделять средства на ремонты учреждений культуры.

– Проблем в муниципальных учреждениях накопилось колоссальное количество, и наконец-то их решение начинает сдвигаться с мертвой точки. ДК ремонтировались, возводились. В Щельяюре сейчас начнется строительство при поддержке наших социальных парт-неров, – отметил Сергей Емельянов. – К 100-летию Коми в каждом муниципалитете должно быть опорное учреждение культуры. В следующем году темпы модернизации не снизятся – 150 миллионов рублей выделяется только на эти цели.

Также на заседании парламентариями был поднят вопрос развития туризма, что невозможно без хорошей инфраструктуры: не хватает проработанных турмаршрутов, гостиниц, дорог. А Надежда Дорофеева озвучила проблему муниципальных музеев. По ее словам, есть пробелы в законе, из-за которых выделение средств на такие учреждения могут признать нецелевыми или неэффективными. Сейчас проблема вроде бы начала решаться, недавно вопрос обсудили на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, инициатива внесения изменений в федеральный закон поддержана.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru и mincult.rkomi.ru