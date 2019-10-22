Библиотека нового поколения открылась в Сыктывкаре

Первая модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Коми. Новый стандарт был воплощен на базе Центральной городской библиотеки Сыктывкара. 15 октября современный информационный и культурный центр посетили глава Республики Коми Сергей Гапликов и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В библиотеке побывал и корреспондент «Республики».

Каждому читателю свое место

Благодаря успешному участию в конкурсе федерального министерства культуры проект получил десять миллионов рублей из федерального бюджета и более четырех миллионов рублей из республиканского.

В основу нового дизайна библиотеки легла символика дерева в традиционной культуре коми. Поэтому в интерьерах царят «таежные» зеленый, коричневый и черный цвета. В залах заменили окна, утеплили полы, установили подсветку стеллажей. Всю мебель изготовили по индивидуальному проекту, разработанному в библиотеке. В читальных зонах установили комфортные диваны и кресла, а в зоне кафе – столики и стулья.

Пространство библиотеки поделили на отдельные зоны: это холл, зона отдыха и кафе, коворкинг-зона, многофункциональная событийная площадка, «читай-зона», зона тихого чтения, зона работы на компьютерах и доступа к электронным ресурсам, зал семейного чтения и проведения мастер-классов.

Сотрудники библиотеки продемонстрировали корреспонденту «Республики», как легко перемещаются по залу легкие стеллажи на колесиках. Это нужно для того, чтобы освобождать площади для массовых мероприятий, на которые иногда собирается до двухсот читателей.

Есть здесь зона тихого чтения – укромный уголок, где можно в тишине посидеть с книгой в уютном кресле.

– Еще совсем недавно внутреннее и внешнее пространство библиотеки не соответствовало запросам и потребностям читателей, – рассказали сотрудники преображенной читальни. – Возникали определенные трудности для посещения людей с ограниченными возможностями, огорчало отсутствие помещения для проведения мероприятий. Ведь все вечера, встречи, игровые программы проводились в читальном зале, а об уютной и комфортной мебели можно было только мечтать.

При входе в библиотеку читателей встречают сотрудники. Кафедра обслуживания посетителей – это своего рода ресепшн. В фойе расположен гардероб, две полки буккроссинга и информационный терминал, через сенсорный монитор которого можно узнать о предстоящих мероприятиях и мастер-классах. Информация дублируется на сайте библиотеки.

Появился в библиотеке и зал семейного чтения. Это уютное место для отдыха и игр с детьми, проведения мастер-классов и творческих встреч. Здесь есть большой телевизор, игровая приставка, виртуальные очки, сенсорный игровой терминал для малышей, интерактивный глобус, абонемент популярных настольных игр, комиксов и видеофонд научно-популярных фильмов.

Налево от холла – зона отдыха и кафе, где можно пообщаться в кресле за столиком, выпить стаканчик кофе.

В библиотеке также оборудован коворкинг для проведения видеоконференций, семинаров, мастер-классов, общения и творческого взаимодействия. Есть отдельная площадка для лекций, кинопоказов, выступлений и других масштабных мероприятий. Здесь установлен большой экран с видеопроектором и кресла в форме мешков. Эту зону отделяет акустическая штора, и мероприятия, проходящие там, не мешают другим посетителям. Когда мероприятий нет, то штора убирается. Площадка также может легко трансформироваться в мобильный планетарий – огромный купол, внутри которого показывают видео про космос и звезды. В библиотеке сказали, что планетарий установят уже во время осенних каникул.

Читай и играй

В библиотеке можно получить читательский билет нового образца. Для этого нужно заполнить анкету, сведения из которой заносятся в личный электронный формуляр, а сам билет – это пластиковая карта. Корреспондент «Республики» также решил получить читательский билет. Оказалось, что читателям Национальной библиотеки Коми анкету заполнять не нужно – существует общая база данных. А читательский билет городской библиотеки можно использовать и в Ленинке. Очень удобно.

Книги в модельной библиотеке можно взять и сдать самостоятельно (аналогичная система уже успешно действует в Юношеской библиотеке Коми). Установлено два сенсорных терминала: если положить читательский билет на панель, то на дисплее отображается электронный формуляр. Остается только положить на панель выбранную литературу, и система автоматически считывает информацию о книгах. Затем нужно выбрать пункт в меню «взять» или «сдать», и терминал выдаст вам чек. Книги можно положить даже стопкой. Внутри каждой из них чипирована RFID-метка, которую и считывает терминал.

После ремонта фонд библиотеки пополнится почти на полторы тысячи экземпляров. Это книги, периодика, комиксы, аудио- и видеоматериалы. Большую часть составляют издания отечественной, зарубежной классики и современная художественная литература, книги – лауреаты литературных премий, молодежная проза. Также фонд пополнился новой краеведческой литературой. Часть изданий уже поступила, и все они находятся в открытом доступе.

Компьютер книгам не помешает

При желании читатели могут зарегистрироваться в электронной библиотеке «Литрес» и бесплатно скачать на свой гаджет любую книгу из имеющихся в системе. В том числе и аудиокниги.

Отдельно оборудован зал работы на компьютерах и доступа к электронным ресурсам. Здесь современная техника, интернет, справочно-правовые системы, возможность доступа к фондам электронных библиотек. За компьютерами можно поработать самостоятельно. А для желающих проводятся курсы компьютерной грамотности, где учат работать с электронной почтой, сайтом гос-услуг, соцсетями. Курсы бесплатные и без ограничений по возрасту. Занятия проходят как индивидуально, так и в группах, в которых не более семи человек.

В компьютерном зале корреспонденту «Республики» продемонстрировали новинки: цветные ксерокс и сканер, а также документ-скан, позволяющий производить оцифровку документов с высокой точностью распознавания и при этом значительно сократить время на обработку. Кроме того, появилась электронная лупа – видеоувеличитель, который увеличивает и озвучивает изображение. А пандус, кнопка вызова «Вам помогут» и специально оборудованный туалет – все это делает заведение культуры доступным для людей с ограниченными возможностями.

Место для встреч

– Реализация проекта позволит библиотеке перейти из категории второстепенных социальных структур в категорию «библиотеки нового поколения». Мы надеемся, что она станет любимым местом встречи для горожан всех поколений и будет развиваться, – уверены сотрудники учреждения культуры.

Читателей ждут такие мероприятия, как цикл библиомостов с писателями «Встретимся в библиотеке онлайн», персон-акции «Загадка писателя», программа «Скетчинг – быстрый рисунок» с использованием компьютерных графических блокнотов, интерактивные мероприятия с использованием мобильного планетария «Автостопом по Галактике», цикл виртуальных экскурсий с применением очков виртуальной реальности «Сыктывкарские прогульщики», игровой клуб «Дети при деле», занятия по программе «Мобильная академия», онлайн-путешествия по программе «Виртуальный туризм», информационно-образовательный коуч-тренинг «Библиосерфинг». Будут реализованы программы «Нескучные каникулы в библиотеке», «Скуки.NET», «Играем в КВЕСТ», «Большое книжное плавание», «В теме» в формате тейбл-ток, «Пятничное PROчтение».

Напомним, библиотеки нового стандарта открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Культура». В Северо-Западном федеральном округе в этом году будет обновлено восемнадцать читален, в 2020-м – шестнадцать.

Всего в 2019 году федеральное финансирование в объеме 55 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура» получили девять проектов, заявленных Коми на федеральный конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек. По количеству победивших заявок наш регион – в тройке субъектов страны.

По нацпроекту «Культура» модельными также станут Центральная городская детская библиотека Сыктывкара, Центральная библиотека имени Лебедева села Корткерос, Ижемская межпоселенческая детская библиотека, Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара в Ухте, Библиотека квартала Южный поселка Троицко-Печорск, Городская детская и юношеская библиотека – филиал №1 в Сосногорске, Центральная детская библиотека Усинска и Детская библиотека села Объячево. Еще две модельные библиотеки будут созданы за счет дополнительных средств республиканского бюджета в объеме двадцати миллионов рублей в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Республике Коми».

Интересно, что план по созданию модельных библиотек в Коми появился раньше, чем эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне. Он был разработан и вступил в действие по поручению главы региона Сергея Гапликова в 2018 году, объявленном Годом культуры в Республике Коми. В рамках этого плана была поставлена задача – поэтапно перевести все библиотеки республики на новый модельный стандарт.

Осмотрев библиотеку, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан отметил:

– Обновленная библиотека станет одним из мест, где человек может обогатить свой интеллектуальный и культурный потенциал. Что очень важно, здесь все сделано и для посещения семей с детьми, благодаря функциональному пространству и разнообразию информационных ресурсов, оборудования, каждый сможет найти себе занятие по интересам и с пользой провести время.

Артур АРТЕЕВ

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