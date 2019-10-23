В правовом поле

Как бороться с произволом управляющей компании? Куда обращаться с жалобой на действия медиков? Можно ли отказаться от выполнения обязанностей, которые указаны в должностных инструкциях работника? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Управляющая компания выставляет счет за холодную и горячую воду на общедомовые нужды в безумном объеме. Мы столько воды всей семьей за месяц тратим – и это с каждой квартиры в подъезде. Правомерны ли действия управляющей компании? Если нет, куда обращаться с жалобой?

– По закону о защите прав потребителей потребитель имеет право на получение полной и достоверной информации об оказанной ему услуге. Если есть вопросы по квитанции, потребитель может письменно обратиться с заявлением о предоставлении расчета по услуге, предоставлении данных из формулы расчета, показаний приборов учета которые в расчете использованы. А также может потребовать произвести перерасчет, исключить сумму из квитанции. Ответ исполнителя потребитель имеет право оспорить в государственной жилищной инспекции либо в суде.

– Может ли тепловая компания выставить счет на оплату коммунальных услуг за прошлые два года, если с ней не был заключен договор?

– Вопрос не в выставлении самого счета, а в его обоснованности, в потреблении вами данных услуг по факту. Обоснованность счета, расчет, формулу и данные, которые исполнитель услуги использовал в формуле, вы можете запросить у компании письменно. Одну копию заявления вручите представителю компании, на другой вам должны сделать отметку о принятии. В заявлении вы можете потребовать предоставить вам информацию по счету, исключить сумму начислений, потребовать произвести перерасчет. Если с ответом компании вы не согласитесь, то сможете обжаловать его в государственной жилищной инспекции и в суде.

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.

– Ребенка лечили в больнице. Улучшения не было, стало только хуже. В поликлинике дали направление в лечебное учреждение в Санкт-Петербурге. Там на консультации нам сказали, что при таком заболевании, которым страдает мой ребенок, нельзя проводить ряд процедур, которые делали в больнице. В результате нанесен вред здоровью ребенка. Хочу привлечь врачей к ответственности за причиненный вред. Что можно сделать?

– Защиту прав необходимо начинать с письменных жалоб в Рос-здравнадзор по Коми, в минздрав республики, в страховую компанию (она указана в полисе ОМС). Жалобы необходимо подавать в двух экземплярах, один с отметкой о принятии надо оставить себе. В жалобе нужно изложить все обстоятельства дела и попросить провести проверку качества оказания медицинской помощи. После получения ответов необходимо обращаться в городской/районный суд с исковым заявлением о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда.

– Я принят на работу с испытательным сроком на должность плотника. Но в должностные инструкции работодатель включил виды работ, которые должны выполнять специалисты других профилей. Например, сантехник, плиточник, слесарь-ремонтник и так далее. Я не владею этими профессиями, не проходил соответствующего обучения. Но работодатель требует выполнения должностной инструкции. Должен ли работодатель повысить мне оклад за то, что я выполняю работу за других специалистов? Кто будет нести ответственность, если я некачественно выполню работы, которым не обучался? Возможно ли отказаться от выполнения работ, если у меня отсутствует необходимая квалификация?

– Повышение оклада – прерогатива работодателя. Работодатель имеет право отказать вам в повышении оклада. За некачественно выполненную работу ответственность несет работник. При подписании договора необходимо было внимательно читать условия и должностные обязанности, которые вы собственноручно приняли, подписав трудовой договор. Отказаться от выполнения обязанностей нельзя, это будет считаться нарушением условий договора с вашей стороны.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА