Имущество требует затрат, но и приносит доходы

В государственной собственности Коми 3600 объектов недвижимости, 1400 земельных участков, почти девять миллионов объектов движимого имущества. Все это закреплено за 380 государственными учреждениями. Также в госсобственности республики находятся 23 предприятия. Грамотное распоряжение государственным имуществом – задача профильного ведомства. О том, как реализуется эта задача в рамках госпрограммы «Управление государственным имуществом Республики Коми», отчитался в ходе бюджетных слушаний в парламенте региона министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин.

Как отметил руководитель минимущества, программа разработана в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. В объемном перечне мероприятий – организация учета государственной собственности, регистрация права и постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, которые находятся в госсобственности. Кроме того, это комплексные кадастровые работы, проведение государственной кадастровой оценки, вовлечение неиспользуемого имущества в оборот, мониторинг целевого использования госимущества.

Общий объем финансирования госпрограммы на три предстоящих года – один миллиард 44 миллиона рублей, при этом на 2020 год предусмотрено более 503 миллионов, что почти в два раза больше, чем в текущем году. Отличительная особенность этой госпрограммы в том, что помимо расходов на содержание своего имущества регион извлекает и доходы от его использования. В 2019 году, по прогнозам, они составят 122 миллиона рублей. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Основную часть доходов дают отчисления от прибыли государственных предприятий (в нынешнем году порядка 59 миллионов рублей). Еще около 13 миллионов – прочие доходы от использования имущества.

Госпрограмма включает в себя и мероприятия по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». По этому направлению минимущество работает вместе с минэком в части предоставления имущественной поддержки малому бизнесу. Совместно с муниципалитетами министерство формирует перечни имущества, которое на льготных условиях предоставляется малым и средним предприятиям. Сейчас в республиканском перечне более 900 объектов недвижимого имущества и земельных участков. Второе направление – докапитализация республиканских госкомпаний, которые входят в инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Минимущество осуществляет мероприятия по внесению средств в уставный капитал Гарантийного фонда республики и Микрокредитной организации. Всего по итогам года в уставный капитал госкомпаний из регионального и федерального бюджетов будет перечислено более 450 миллионов рублей.

Кроме того, министерство мониторит закупки крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Целевой показатель закупок установлен в размере не менее 18 процентов, закупается же более 48 процентов.

Еще одно из направлений работы ведомства – вовлечение неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Как пояснил Александр Сажин, прежде всего рассматриваются варианты сохранения данного имущественного комплекса в собственности республики для нужд госучреждений. Если таких заявок от госучреждений нет, министерство обращается в муниципалитеты, предлагает передать это имущество в собственность городов и районов для муниципальных нужд. Поступают такие обращения и в Росимущество с предложением передать в федеральную собственность для нужд федеральных учреждений. Если таких потребностей у госучреждений всех уровней нет, тогда имущество либо сдается в аренду, либо предоставляется в безвозмездное пользование, либо включается в план приватизации.

Проблема заключается в том, что основная часть неиспользуемых объектов находится в удаленных труднодоступных местах, и желающих их приватизировать практически нет. Как правило, это заброшенные здания лесничеств и тому подобные постройки, которые выведены из состава госучреждений. В перечне неиспользуемых числится порядка 180 объектов, это пять процентов от всей недвижимости, находящейся в госсобственности республики.

В этом году в региональный закон о приватизации внесены изменения, и уже со следующего года минимущества планирует привлекать юридических лиц – агентов, которые утверждены правительством страны для осуществления процедур приватизации.

В принципе, как отметил министр, план приватизации может корректироваться неограниченное число раз. В этом году от реализации госимущества республика получила порядка шести миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото siktivkar.bezformata.com