Радиационного полигона в Ухте не будет

Объекты захоронения радиационных отходов на территории Республики Коми строить не будут. О своей принципиальной позиции Сергей Гапликов заявил 16 октября на рабочем совещании по вопросу обращения жителей Ухты в адрес главы региона, в котором граждане выразили озабоченность по ситуации в поселке Водный.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя регионального правительства Михаил Порядин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, мэр Ухты Магомед Османов, депутаты Госсовета республики Александр Гайворонский и Екатерина Руденко, сообщает пресс-служба главы Коми.

Руководитель региона подчеркнул, что никакого строительства опасных объектов, в том числе по захоронению радиационных отходов, ни на территории ухтинского поселка Водный, ни на территории республики не будет, и не планировалось. Никакой новой группы по вопросам реабилитации радиационно загрязненных участков на территории муниципального образования создаваться не будет. Ее состав останется прежним.

– Я благодарен всем, кто проявил активную и конструктивную гражданскую позицию, кто душой болеет за будущее родного поселка, города. Я приношу извинения ухтинцам за то, что отдельные чиновники дали повод думать так, как не является на самом деле. Я взял ситуацию на личный контроль. Более того, я принял решение вновь возглавить рабочую группу, как это и было ранее, чтобы все ее решения принимались на уровне главы Республики Коми. Соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время, – заявил Сергей Гапликов.

По поручению главы Коми рабочая группа займется разработкой плана реабилитации радиационно загрязненных участков путем консервации их на местах нахождения, без строительства нового объекта. Все решения будут приниматься исключительно в рамках рабочей группы в диалоге с общественностью.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru