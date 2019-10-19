Слагаемые безопасности

Ущерб от летних дождей в этом году оказался больше того, что нанесло весеннее половодье. Ливни местами настолько основательно повредили мосты и дороги в Ижемском и Сосногорском районах, а также под Ухтой, что на их ремонт уже выделено более 16 миллионов, и нужно еще порядка 19,7 миллиона. Речь об этом шла на бюджетных слушаниях в Госсовете Коми.

Во время рассмотрения в республиканском парламенте программы «Защита населения и территории Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и предупреждение терроризма» сработала система оповещения о ЧС – прозвучала сирена, а потом голосовое сообщение. Председатель Комитета ГО и ЧС Александр Бурцев собравшихся успокоил, пояснив, что это плановая техническая проверка, а с тематическим бюджетным совещанием она совпала чисто случайно – такие профилактические работы проводятся регулярно.

Как пояснил перед началом заседания в беседе с представителями СМИ Александр Бурцев, судя по показателям программы, со своими главными задачами – защитой населения и территорий региона от ЧС, обеспечением пожарной безопасности и антитеррористической защищенности – его ведомство справилось. Самый главный показатель – снижение гибели людей на пожарах, в лесах и на водных объектах, уменьшение ущерба при чрезвычайных ситуациях. Нормально обстоят дела и с обеспеченностью спасателей техникой и оборудованием, на сегодня она составляет 97 процентов, в 2020-2021 годах этот показатель планируется поднять еще на один-два процента. А средствами защиты сотрудники уже обеспечены на 100 процентов.

– Часто говорят: мол, дайте больше денег, и у нас все будет лучше. Но я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день правительство и глава республики с большим вниманием относятся к нашей деятельности, к нашим вопросам. То, что нам на самом деле необходимо для обеспечения нашей деятельности первостепенно, мы получаем, средств у нас хватает, – пояснил председатель Комитета ГО и ЧС.

Также Александр Бурцев рассказал о совершенствовании системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Если в 2014 году охват населения составлял 71 процент, то к нынешнему году удалось достичь 93 процентов, и, по всей видимости, уже в этом году достигнет 95 процентов. В трех городах Коми – Сыктывкаре, Ухте и Воркуте – развивается система «Безопасный город». Кроме того, Коми – один из 12 регионов страны, где полностью введена в строй и активно функционирует «Система 112», через которую поступает порядка 403-406 тысяч обращений в год, с нынешнего года при звонке с мобильного система может определять местонахождение звонящего, что очень важно: в состоянии шока люди не всегда могут четко объяснить, где они находятся. Правда, до сих пор большой проблемой остаются ложные вызовы – примерно одна шестая часть от всех звонков на номер 112.

Председатель Госсовета Надежда Дорофеева, предваряя доклад Александра Бурцева, заявила, что о важности программы говорит и тот факт, что ее участниками являются 11 органов исполнительной власти Коми, а объем средств на реализацию – порядка полутора миллиардов рублей. На постоянном контроле депутатов вопросы материального стимулирования добровольных пожарных, устройства пожарных водоемов в селах, антитеррористической защищенности социальных объектов.

В целом, как следовало из доклада Александра Бурцева, работа по госпрограмме в текущем году шла по плану, но некоторые коррективы все же пришлось вносить из-за капризов природы. Так, например, в целях предупреждения и ликвидации возможных ЧС в бюджет ежегодно закладываются средства на авиационные услуги и взрывные работы. Проблем с ледяными заторами в этом году фактически не было, а вот к авиаторам пришлось обращаться чаще, так что средств затратили больше. В частности, это произошло из-за ЧП на железной дороге, когда из-за схода с рельсов грузового поезда в Сосногорском районе север Коми на некоторое время остался без сообщения с «большой землей».

Еще одна неожиданность нынешнего года: ущерб от летних дождей оказался больше того, что нанесло весеннее половодье. Материальные затраты из-за последствий паводка в этом году составили 1,4 миллиона рублей, вполне скромная сумма, так что даже не пришлось брать деньги из резервного фонда. А вот ливни местами настолько основательно повредили мосты и дороги в Ижемском и Сосногорском районах и под Ухтой, что на их ремонт уже выделено более 16 миллионов, и нужно еще порядка 19,7 миллиона. А ежегодный объем средств, закладываемых в резервный фонд, распорядителем которого является Комитет ГО и ЧС, – 18,6 миллиона.

Важная задача, которую нужно решить в 2020-2021 годах, – строительство пожарной части в поселке Каджером (Печорский район). Раньше там обходились добровольными пожарными, но сейчас, когда появилась наконец нормальная дорога, обязательно нужна пожарная часть. В проекте бюджета минстроя республики на следующий год заложены средства на проектную документацию и ее экспертизу, по их результатам будет определена стоимость объекта. Строительство планируется завершить в 2021 году. До этого времени в местном пожарном подразделении будут работать шесть человек, потом наймут еще 16.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru