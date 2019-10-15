Время льда и пламени

Реализацию мер пожарной безопасности на объектах социальной сферы и обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период обсудили участники заседания комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В этом году резко увеличилось число пожаров в учреждениях образования и здравоохранения. Тревожную статистику озвучил заместитель начальника регионального управления МЧС России Константин Сухарев: если с 2014 по 2018 год на объектах социальной сферы республики произошел 21 пожар, то за девять месяцев 2019 года уже случилось одиннадцать пожаров, то есть более 50 процентов от показателя за пять прошлых лет. В этом году семь пожаров произошли в образовательных организациях, три – в учреждениях здравоохранения, один – на объекте соцзащиты.

В результате пожаров повреждены одиннадцать строений. В восьми случаях причиной пожара стала неисправность электрооборудования, в двух школах были совершены поджоги, один пожар возник из-за нарушения правил техники безопасности при проведении работ с огнем.

Константин Сухарев привел и конкретные примеры. 2 февраля в кабинете инженера Кочпонского психоневрологического интерната в Сыктывкаре произошел пожар из-за возгорания электросети. 4 февраля в здание спорткомплекса в Ухте случилось короткое замыкание электропровода светильника. Он был постоянно включен, что привело к аварийному режиму работы и возгоранию.

18 февраля пожар в здании врачебной амбулатории села Мордино Корткеросской ЦРБ – произошло возгорание на чердачном помещении из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ: искры попали на горючие материалы. Материальный ущерб составил более 750 тысяч рублей. Виновник пожара привлечен к уголовной ответственности, наказан штрафом. 23 марта в здании бассейна детско-юношеской спортивной школы в Вуктыле случилось возгорание в сауне из-за перегрева электрической печи.

В здании мастерских средней общеобразовательной школы села Корткерос 16 июня произошло возгорание в кабинете труда из-за поджога ветоши. 17 июня пожар случился в хозяйственной постройке одной из школ Сыктывкара. Причиной пожара тоже стал поджог.

19 июня в родильном доме в Ухте в кабинете сестры-хозяйки загорелся телевизор, который оставили включенным в сеть без присмотра.

Многие сыктывкарцы 26 июня лично стали свидетелями пожара в здании Сыктывкарского индустриального колледжа. Возгорание началось на чердаке из-за нарушения работы электрооборудования. В результате было повреждено 1650 квадратных метров площади, ущерб составил 593 тысячи рублей.

В начале сентября возгорания были зафиксированы в двух школах Сыктывкара: в одном случае из-за неисправности электропроводки, в другом опасность возникла из-за неисправного светильника.

Из-за нарушения правил эксплуатации электросветильников пожар начался в здании одного из отделений Воркутинской поликлиники. Работники медучреждения оставили светильники включенными на все выходные, приборы не выдержали работу без перерыва. К счастью, повреждено было только подсобное помещение.

Во время десяти пожаров, произошедших в этом году, в зданиях сработала автоматическая пожарная сигнализация, сигнал о пожаре был автоматически передан в помещение пожарной охраны. В шести случаях потребовалась эвакуация людей из зданий. В трех объектах при появлении пламени сотрудники применили огнетушители. Как подчеркнул Константин Сухарев, большая часть пожаров случилась из-за халатного отношения персонала к соблюдению требований пожарной безопасности и незнания элементарных требований пожарной безопасности.

В этом году сотрудники госпожнадзора провели 791 проверку противопожарного состояния объектов социальной сферы. В 239 объектах выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Основные из них: содержание в неудовлетворительном состоянии эвакуационных путей и выходов, применение горючих материалов для отделки путей эвакуации, закрытие эвакуационных выходов на замки, отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации. Также Константин Сухарев отметил многочисленные факты отсутствия в зданиях исправной автоматической системы пожарной сигнализации, световых оповещателей либо их неисправность. Кроме того, работники в ряде организаций не проходят обучение мерам пожарной безопасности. Оставляет желать лучшего состояние электрооборудования и электропроводки в зданиях.

По данным МЧС, руководство учреждений социальной сферы выполняет лишь чуть больше половины предписаний сотрудников госпожнадзора.

– Есть объекты, нарушения на которых не устраняются более четырех-пяти лет. Так, Вуктыльская центральная районная больница не выполняет требования с 2009 года. На сегодня общая сумма штрафов, наложенных на это юридическое лицо, превышает 900 тысяч рублей, – сказал Константин Сухарев.

Одним из распространенных нарушений требований безопасности в больницах является размещение палат для тяжелобольных пациентов выше первого этажа. Но теперь руководители учреждений здравоохранения смогут вздохнуть спокойнее: 3 октября 2019 года в правила противопожарного режима внесены изменения. Размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также для детей следует предусматривать в соответствии с проектной документацией преимущественно на первых этажах зданий. Впрочем, как подчеркнул Константин Сухарев, вопрос об этажности палат для тяжелобольных рано снимать с повестки дня: новое правило лишь немного усложнит работу сотрудников госпожнадзора, которым придется поднимать проектную документацию и выяснять, предусмотрено ли проектом здания размещение таких палат на первом этаже. Если такая возможность была предусмотрена, размещение палат для тяжелобольных выше первого этажа является нарушением.

Представитель МЧС отметил и недоработки при обучении персонала действиям в случае возникновения пожара. В этом году при проведении тренировок по эвакуации людей на объектах социальной сферы выявлены многочисленные недостатки: сотрудники не обучены навыкам использования первичных средств пожаротушения, не ознакомлены с планами и схемами эвакуации из здания, не умеют использовать средства защиты органов дыхания, даже если таковые есть в учреждении.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова признала, что озвученные недостатки в обеспечении пожарной безопасности учреждений образования имеют место. Но руководство министерства принимает все возможные меры для исправления ситуации. Инструктажи и тренировки проводятся регулярно, дополнительная профилактическая работа организуется перед пожароопасными периодами – например, перед Новым годом.

Проблемы, возникающие в ряде учреждений с автоматической пожарной сигнализацией, министр объяснила недостатком средств на модернизацию. По данным Натальи Якимовой, в 75 процентах объектов образования требуется капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации.

В рамках подготовки к новому учебному году учреждениям образования было выделено более 51 миллиона рублей, в том числе 16,5 миллиона рублей на устранение предписаний органов госпожнадзора, еще около девяти миллионов рублей выделили муниципальные образования.

– Эти средства освоены и позволили в ряде образовательных организациях решить проблемы, которые не решались годами, – заверила Наталья Якимова.

Министр напомнила, что правительство Коми приняло решение о выделении дополнительных средств на 2020-2022 годы на реализацию мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности и обеспечению антитеррористической защищенности в объеме 100 миллионов рублей ежегодно, на проведение капитального ремонта учреждений 200 миллионов рублей ежегодно.

– На эти средства мы в первую очередь начнем проводить мероприятия по модернизации и установке противопожарных систем – сообщила Наталья Якимова.

Министр здравоохранения Дмитрий Березин тоже не отрицал наличия ряда проблем в сфере обеспечения пожарной безопасности. Хотя, по его словам, в учреждениях здравоохранения возгорания в этом году возникали не из-за системных недостатков, а из-за нарушения правил безопасности отдельными сотрудниками. По каждому случаю проведена проверка и вынесено соответствующее дисциплинарное решение.

Дмитрий Березин отметил, что и министерству здравоохранения на выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности выделены дополнительные средства – 80 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет, что позволит решить многие проблемы.

Министр высказал свое мнение и о переводе тяжелобольных пациентов на первые этажи. По мнению Дмитрия Березина, выполнить это требование довольно сложно, так как медицинские учреждения проектировались с расчетом именно на то, что палаты для тяжелобольных пациентов будут располагаться на верхних этажах.

Также он объяснил, почему Вуктыльская районная больница десять лет не выполняет предписания госпожнадзора и уже «заработала» штрафов на 900 тысяч рублей. Чтобы выполнить предписание, требуется серьезная и дорогостоящая реконструкция. Кислородные баллоны, которые сейчас находятся в палатах реанимации, должны быть вынесены за пределы больницы, установлены в отдельном здании, от которого необходимо провести кислородопровод, для доставки кислорода к палатам. Пока возможности осуществить такую реконструкцию нет.

По итогам рассмотрения первого вопроса зампред правительства Коми Константин Лазарев, председательствовавший на заседании КЧС, рекомендовал руководителям министерств провести анализ выполнения предписаний, выданных органами госпожнадзора, и взять устранение нарушений на контроль. Также он поручил организовать дополнительные проверки электрооборудования на объектах, проверки систем пожарной сигнализации, дополнительное обучение персонала и проведение внеплановых противопожарных инструктажей и тренировок.

Участники заседания предложили меры и по обеспечению безопасности эксплуатации ледовых переправ. В начале обсуждения второго вопроса заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Ильдар Мухаметзянов поделился прогнозом ледостава. По его словам, с учетом сложившихся и прогнозируемых гидрологических условий появление льда на реках республики ожидается на пять-десять дней позже средних многолетних значений – в конце ноября – начале декабря.

Об открытии ледовых переправ в 2018 году рассказала представитель МЧС Наталья Медведева. По ее информации, в прошлом году первая ледовая переправа была открыта 28 ноября – в Сыктывкаре (пешеходная переправа в местечке Алешино). Первая автомобильная переправа открылась 11 декабря в Усинске.

По данным МЧС, ежегодно в Коми оборудуются более ста ледовых переправ. На данный момент проведена работа с органами местного самоуправления, составлен реестр ледовых переправ, которые планируется оборудовать зимой 2019-2020 годов. В данном реестре обозначены 92 ледовые переправы, 88 из них – автомобильные, четыре – пешеходные. Прошлой зимой гибели людей и провалов техники под лед на оборудованных ледовых переправах допущено не было. Хотя на водных объектах зимой погибли девять человек, тела двоих утонувших до сих пор не найдены.

Наталья Медведева обозначила проблему: в республиканском законодательстве не предусмотрена административная ответственность за переезд автотранспортных средств по льду в необорудованных местах. Ответственность наступает лишь в случае перевозки по льду грузов. Хотя в правилах охраны жизни людей в Республике Коми указано, что выезд транспортных средств на лед в необорудованных для этого местах запрещен. Поэтому представитель МЧС предложила внести в республиканское законодательство поправки, предусматривающие ответственность за это нарушение.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»