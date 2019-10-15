Скляр провел квартирник на сцене

Известный российский рок-музыкант Александр Ф. Скляр и его группа «Ва-Банкъ» открыли сезон квартирников на сцене Коми республиканской филармонии. 12 октября сыктывкарские меломаны смогли по достоинству оценить новый формат концерта. В отличие от обычного, публика квартирника ведет себя более свободно.

Непринужденная атмосфера вечера была задана еще в фойе филармонии. Здесь читали стихи и пели под гитару артисты Академического театра драмы имени Виктора Савина Иван Николайченко и Владимир Чупров, вдоль стен висели сказочные картины Виктора Малых.

Во время концерта можно было задавать вопросы музыканту, фотографировать, танцевать и подпевать. Маэстро в свою очередь пил чай и рассказывал истории из своего музыкального прошлого. На сцене стояли торшеры, столики, стулья. Ведущий вечера Илья Зубов беседовал с музыкантом о творчестве и жизни.

Певец в 1975 году окончил школу с отличием и с первого раза поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Получив диплом, с 1980 по 1985 год работал дипломатом в КНДР. Но неожиданно оставил дипломатическую карьеру, чтобы профессионально заняться музыкой. В 1986 году создал собственный проект «Ва-Банкъ». Музыкант пробовал себя и в литературе, и неоднократно выступал в роли телеведущего.

Александр Феликсович рассказал сыктывкарцам о том, что ему так и не удалось узнать, кто написал слова к хиту группы «Танго журналистов», и о том, как в августе группа выступила в тюрьме дальневосточного города-порта Ванино.

Зрители подпевали группе и «Танго журналистов», и «Эльдорадо», «Маршруты московские» и другие хиты. В репертуаре певца есть песни Владимира Высоцкого, Леонида Утесова и Александра Вертинского. Они тоже прозвучали в этот вечер.

Завершила вечер автограф-сессия. Сыктывкарцы смогли подписать у музыкантов диски и виниловые пластинки, которые группа привезла с собой.

Квартирник Александра Ф. Скляра стал первым в филармонии. Серию неформальных концертов продолжат группа «Несчастный случай» и певица Алена Свиридова.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора