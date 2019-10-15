Музыка из Страны восходящего солнца

Концерт японского мультиинструменталиста Хико Нацуаки прошел 12 октября. Любители необычных музыкальных импровизаций собрались послушать японца в концертном зале столичной администрации. Пять лет Хико выступает в Турции, Китае, Бельгии, Франции, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и России. Маэстро приехал в Сыктывкар уже в третий раз и отметил, что рад каждой новой поездке в столицу Коми. Именно здесь он собирает полные залы.
На сцену Хико Нацуаки вышел босиком. Он пояснил, что таким образом ему легче почувствовать глубинную связь с землей и вселенной. К тому же в Стране восходящего солнца традиция босоногого музицирования имеет древние корни. И сегодня многие японские исполнители считают, что только босиком можно по-настоящему почувствовать музыку вселенной.
По образованию Хико Нацуаки профессиональный клавишник, он овладел всеми видами клавишных. Создал свой индивидуальный стиль игры на мелодической гармонике. Музыкант использует технику кругового дыхания и играет обеими руками, извлекая из инструмента удивительные звуки.
Во время своего выступления Хико много раз менял музыкальные инструменты – они лежали перед ним на небольшом столике. В музыкальном арсенале маэстро мелодические гармоники, обертоновая флейта, чешская флейта-концовка, традиционный африканский инструмент калимба, рояль, детская свистулька и варганы. Даже обычная трубка из кондиционера стала в его руках музыкальным инструментом. Хико извлекал из нее звуки, просто раскручивая трубу. А свое выступление музыкант начал шелестом сминаемой бумаги. Казалось, что еще немного, и он сможет сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб.
Недавно японец увидел на YouTube видео с записью выступления сыктывкарки Надежды Каракчиевой. Девушка умеет щебетать и петь на птичьем языке. Хико пригласил ее выступить перед своим концертом. И Надежда поразила зрителей своим талантом.
Также Хико выступил с сыктывкарским коллегой Евгением Харитоновым. Евгений играл на гуслях, а Хико подыгрывал ему на гармонике. Японский музыкант познакомился с Евгением накануне концерта во время спонтанного мастер-класса для студентов музыкального отделения педагогического колледжа, где тот преподает.
Японец оказался очень общительным и в перерывах между выступлениями рассказывал о себе и охотно отвечал на вопросы зрителей. При помощи переводчицы он поведал, что значительная часть его музыки создана им во время работы в собственном огороде. На своем приусадебном участке он выращивает картофель, огурцы, помидоры, лук, бобы и прочие овощи. А любимое растение музыканта – это рис. Так, копая, пропалывая, окучивая и убирая урожай в окрестностях небольшого города Ина в префектуре Нагано, японец и сочиняет музыку.
Хико рассказал, что на этот раз смог познакомиться с Сыктывкаром лучше и даже успел съездить в Заречье, чтобы полюбоваться на жизнь сельских жителей и увидеть их огороды.
57-летний музыкант в свое время был битломаном. Ему также нравится прогрессивный рок, но наибольшее предпочтение он отдает этнической музыке. В своем творчестве Хико смешивает разные направления. Русскую музыку он считает самобытной и скрывающей энергию внутри себя, в отличие от американской, которая выплескивает энергию на публику.
Хико уехал, но обещал вернуться. Возможно, уже летом следующего года.
Артур АРТЕЕВ
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