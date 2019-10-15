Марийский день в Коми

На минувшей неделе сыктывкарцы могли приобщиться к марийской культуре. Однодневное мероприятие, посвященное культуре и истории финно-угорского народа, прошло 12 октября сразу на трех площадках в столице Коми. Основная программа развернулась в республиканском Доме дружбы народов. Часть мероприятий состоялась в Финно-угорском культурном центре России и в Литературном музее Ивана Куратова.

Из Марий Эл в Сыктывкар прибыла большая делегация, в составе которой были артисты, писатели, художники, мастера и специалисты по культуре.

Как напомнил на открытии мероприятия замминистра национальной политики региона Вячеслав Попов, хотя Коми и Марий Эл географически разделены Кировской областью, но две республики соединяет финно-угорское языковое родство.

В фойе Дома дружбы были представлены марийские книги и сувениры. Посетители могли приобрести монисты с ракушками и монетами, вышитые пояса и даже куклу в марийском белом традиционном наряде.

На выставке этномоды экспонировались платья из разных районов расселения марийцев.

– Я свободный этнодизайнер, – рассказала «Республике» делегат из Марий Эл Евгения Кошкина. – Вышиваю, шью, вяжу изделия с национальными принтами. И еще изготавливаю стилизованные марийские украшения. В Сыктывкаре я провела мастер-класс по изготовлению брошки с марийской вышивкой. И еще прошел показ моей коллекции под названием «Марий сем» («Марийская мелодия») и выставка моих авторских украшений. В Сыктывкаре чувствовала себя как дома, познакомилась с замечательными людьми, встретила знакомых.

– Мы все сегодня чувствуем себя не как в гостях, а как у себя дома, – добавила замминистра культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Галина Ширяева.

В главном зале Дома дружбы развернулась выставка заслуженного художника России Ивана Ямбердова «Край марийский». Его картины пронизаны древними образами марийской культуры, причем не в виде застывших этнографических зарисовок или иллюстраций к фольклору. Его герои живут сегодня. Оказалось, что у Ивана Ямбердова еще и прекрасный голос. Зал аплодировал его исполнению марийской песни. Выставка «Край марийский» продлится до конца октября.

Гости из Марий Эл продемонстрировали свое танцевальное и вокальное мастерство: выступили фольклорный ансамбль Марийского государственного университета «Марий Мурсем», заслуженная артистка республики Татьяна Денисова, вокальная группа «Сото вий» («Светлая сила»), артист марийской эстрады Вадим Краснов.

В течение дня желающие посетили разнообразные мастер-классы по национальной вышивке и кухне. В частности, Галина Волкова учила печь трехслойные блины. Развлекательная программа сочеталась с научной. В конференц-зале Дома дружбы народов Республики Коми профессор МарГУ Любовь Абукаева прочитала лекцию «Культурные коды в марийском языке». Другая лекция называлась «Марийские запреты: пережиток или система ценностей?».

Завершился День марийской культуры концертом «Сысол сер ӱмбалне марий ӱжара» («Марийский рассвет над Сысолой») с участием солистов и творческих коллективов из Марий Эл и этнодискотекой.

В Литературном музее Куратова прошла встреча писателей и поэтов Коми и Марий Эл, презентация новых проектов библиотек двух регионов. В Финно-угорском центре России состоялся круглый стол для обмена опытом специалистов в сфере национальной политики. На обратном пути гости из Марий Эл побывали в этнокультурном парке в селе Ыб.

Напомним, в прошлом году в Сыктывкаре по схожей программе проходили Дни коми-пермяцкой культуры с гастрономическим баттлом, выставками и мастер-классами. С ответным визитом представители Коми в этом году ездили в Кудымкар.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора