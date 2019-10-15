Масштабная вакцинация

В этом году в Коми за счет федерального бюджета в рамках национального календаря прививок планируется охватить иммунизацией против гриппа половину жителей – около 420 тысяч человек, более 121 тысячи из них – дети. Такая масштабная задача перед медиками поставлена впервые. В прошлом году с учетом иммунизации из внебюджетных источников было привито от гриппа 46,2 процента населения республики. По последним данным минздрава региона, в этом году в Коми уже привито 173 156 человек, из которых 52 278 дети.

В преддверии сезона простуд ситуацию с вакцинацией в Коми медики и общественники обсудили в Общественной палате региона.

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Нина Овчинникова отметила, что за прошлый год и девять месяцев текущего года в Коми не регистрировалось заболевания корью, полиомиелитом, дифтерией, с 2012 года не регистрируется краснуха – это те заболевания, которые профилактируются методом вакцинации. По мнению медика, это доказывает, что правильно проведенная вакцинация обеспечивает не только защиту, но и ликвидацию данного заболевания в целом.

– Мы работаем для того, чтобы не было тяжелых последствий гриппа и ОРВИ. И уже видим результаты: снижается летальность внебольничных пневмоний, снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ за счет привитых граждан. В прошлом году эпидемический подъем наблюдался только в Сыктывкаре, в остальных городах и районах заболеваемость не превышала эпидпорог, – рассказала Нина Овчинникова.

По наблюдениям медиков, даже если человек, сделавший прививку, заболел, болезнь у него протекает легче, меньше вероятность осложнений. Многие до сих пор ошибочно считают грипп нетяжелым заболеванием, но он опасен прежде всего осложнениями. Вирус гриппа поражает сосуды, через две недели после тяжелого гриппа высок риск развития инфарктов и инсультов. Одним из последствий гриппа является внебольничная пневмония.

Для иммунизации жителей министерство здравоохранения Коми сформировало 745 прививочных бригад, 250 – на базе взрослых поликлиник, 200 – на основе детских поликлиник, 295 – на уровне фельдшерских и акушерских пунктов. Издан приказ минздрава о создании передвижных пунктов вакцинации, которые в этом году работают не только в Сыктывкаре, но и в Ухте, Печоре, Воркуте, Усинске, Инте, Сосногорске, Вуктыле. Эти пункты будут работать до ноября.

Бесплатная вакцинация против гриппа проводится всем детям с шести месяцев, учащимся 1-11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, учреждений торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, людям старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

В этом году, по данным Нины Овчинниковой, наиболее активно проводится вакцинация медицинских работников.

По информации эпидемиолога, хуже всего идет иммунизация беременных. И это притом, что беременные очень тяжело переносят грипп, инфекция представляет опасность не только для матери, но и для ее нерожденного ребенка. Медик отметила, что важно объяснять будущим матерям всю опасность инфекции и результат вакцинации, которая обеспечит и защиту малыша: ребенок в течение шести месяцев после рождения защищен от грозного заболевания.

Взрослые жители республики, которым не положена бесплатная вакцинация, могут сделать прививку за счет своих средств или средств работодателя (в этом году за счет организаций планируется вакцинировать 10 тысяч человек). По состоянию на конец сентября за свой счет решили вакцинироваться лишь десять человек. Да и работодатели пока не проявляют активной заботы о здоровье сотрудников.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Минздрава РК