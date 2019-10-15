Точки риска нацпроектов

У Коми пока есть риски недостижения показателей по некоторым национальным проектам. Об этом руководителю региона и членам правительства республики доложил министр экономики Коми Константин Плехов. Сергей Гапликов в ответ заявил, что простой констатации факта рисков он не потерпит, и предупредил профильных министров о персональной ответственности, вплоть до лишения поста.

В Коми идет работа по 53 региональным проектам, началась она 1 января этого года, периодически оцениваются ее промежуточные результаты – достижение определенных контрольных точек. Как рассказал Константин Плехов, из 375 мероприятий выполнено 176, достигнута 141 контрольная точка – примерно половина от количества запланированного на этот год. Но для первых девяти месяцев реализации проектов такие показатели и планировались. При этом сейчас уже прогнозируется риск невыполнения двух мероприятий, соответственно – недостижения двух контрольных точек. Касается это в первую очередь нацпроекта по содействию занятости женщин с созданием условий дошкольного образования для детей до трех лет. Связано это с затягивающимся строительством детского сада в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Вторая точка риска – недостижение показателей по проекту сохранения лесов в части лесовосстановления и лесоразведения, что связано, по словам министра, с отсутствием потенциальных подрядчиков в ряде районов, а также с тем, что при некачественном выполнении работы не смогут быть приняты. По этой теме министр природных ресурсов Роман Полшведкин позже заявил, что проблема решается, сейчас идет приемка проведенных работ.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов в этом году, – 6,6 миллиарда рублей, но освоить пока успели только половину, хотя, впрочем, динамика в этом деле нарастает: в первом квартале израсходовали 224 миллиона, к концу второго – 2,2 миллиарда, сейчас потрачено 3,3 миллиарда. Так что такими темпами к концу года средства освоить регион успеет. Наибольший уровень кассового исполнения по проектам «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные и качественные дороги», «Культура» и «Экология». Наименьший – «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», хотя на это есть уважительные причины, связанные с распределением средств.

По словам министра, есть риск недостижения по ряду показателей. В частности, по развитию малого и среднего предпринимательства – по показателю занятых в этой сфере, о чем Константин Плехов на прошедшей неделе предупреждал уже дважды: и на Совете по улучшению инвестиционного климата, и на бюджетных слушаниях в Госсовете Коми. На это, по его словам, впрочем, есть ряд объективных причин, в том числе увеличение налоговой нагрузки, снижение численности населения. Также будет сложно достичь показателя по предоставлению микрокредитов бизнесу, федеральные расчеты диктуют среднюю сумму 600 тысяч рублей на одного предпринимателя, а сейчас это очень маленькая сумма, предпринимателям нужно обычно порядка пяти миллионов рублей, поэтому им стараются выделять больше. И получается так, что по объемам выделенных средств республика выглядит достойно, а по количеству выданных займов показатели не достигаются. До конца года удастся выдать 220 микрокредитов, а нужно 260.

Есть риски недостижения численных показателей по поддержке семей при рождении детей. Связано это, пояснил министр, «со снижением рождаемости в последние годы, ухудшением возрастной структуры женщин и интенсивным миграционным оттоком женщин репродуктивного возраста». Есть риски по обеспечению кадрами и в части обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сергей Гапликов на этом моменте доклад Константина Плехова решил прервать и потребовать объяснений по тому, что уже было сказано: где конкретные предложения по исправлению ситуации?

Константин Плехов попросил главу посодействовать в организации встречи с руководителями федерального проекта по теме микрокредитов: от итоговой цифры к 2024 году республика не отказывается, но часть кредитов, которые по плану нужно было выдать в этом году, просит передвинуть на следующий. Темп ведь взят серьезный, микрокредитов выдано в три раза больше, чем в предыдущем году. Сергей Гапликов в ответ порекомендовал идти к федералам со списком конкретных мероприятий, чтобы было понятно, что все не сдвигается на неопределенный срок, а есть четкий план действий, ситуация будет выровнена.

– Но если не ставить перед собой более высоких ориентиров, то ничего не достигнешь, – добавил глава. – И это дает повод задуматься, а почему при тех или иных сложившихся обстоятельствах достижение показателей невозможно? Почему сложились такие условия? Мы здесь для того, чтобы принимать грамотные управленческие решения и менять эти условия. Нацпроекты для того и придуманы, чтобы изменить текущую ситуацию. И если мы постоянно будем говорить: «Мы не можем, дайте нам более длительные сроки», тогда мы с вами занимаем не свои места, нужно расписаться в своей неспособности и уйти в отставку. Меры приняты недостаточные, оценка всех аспектов, влияющих на ситуацию, не проведена. Из-за этого мы с предыдущим министром и распрощались, что не было глубины понимания происходящих процессов, факторов, воздействующих на это. Потому у нас население и уезжает, что не видят перспектив, не видят мер, которые мы им можем предложить, чтобы сектор бизнеса развивался.

По мнению руководителя региона, раз уж не по всем показателям дела идут неважно, а только по паре, то вполне можно сосредоточиться на них, провести «массированную работу» совместно с научными институтами, экспертными сообществами, предпринимательскими объединениями.

Что касается демографических рисков, то руководитель региона процитировал разговор с некой молодой жительницей Коми, которая на вопрос, отчего, на ее взгляд, женщины мало рожают, встречно спросила: «А вы свою жену в такой родильный дом, как у нас, привели бы?»

– О чем можно думать, когда нет условий, где родить? – задал Сергей Гапликов риторический вопрос в сторону министра здравоохранения Дмитрия Березина. – Нужен комплекс мероприятий в этой части. Если нет роддома в Усть-Цильме, например, везите рожать за 700 километров. Да их 150 тысяч рублей обещанные не мотивируют, ей сначала родить надо в человеческих условиях, с нормальными специалистами, нормальным оборудованием. Деньгами эту тенденцию не перебьешь, уважительно надо к женщинам относиться. Настоятельно требую от правительства, в том числе от профильных министерств, дополнительно проработать этот вопрос. Привлеките специалистов по перинатальной теме, они вам покажут, где какие проблемные точки.

По теме обращения с ТКО Сергей Гапликов довольно жестко прошелся по регоператору по обращению с отходами – компании «Ухтажилфонд», напомнив, что невыполнение обязательств чревато расторжением контракта. Сейчас к работе регоператора есть претензии как у жителей региона, так и у подрядных организаций, с которыми «Ухтажилфонд» заключил договоры на вывоз мусора: им недоплатили за работу десятки миллионов рублей.

– Люди купили технику, внесли средства на обновление фондов, набрали персонал, занимаются вопросами обустройства полигонов. На основании чего тогда задержки в оплате? Потому что сами не хотят работать с населением, не хотят работать с ТСЖ и управляющими компаниями. А кто это должен делать? Кто должен заниматься вопросами привлечения инвестиций, разработкой проектов? Для чего регоператор пришел, только деньги с населения собирать, что ли? – возмущенно высказался глава. – Я напомню, что у регоператора слишком большие обязательства и слишком большие страхования всех своих недоработок. Суммы внушительные. Поэтому еще раз предупреждаю регионального оператора не шутить с этими вещами, а выполнять взятые на себя обязательства.

Что касается упомянутого Константином Плеховым детского сада в Выльгорте, то порцию критики в свой адрес по этому поводу получили министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко и руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина. Последняя сообщила, что хоть сейчас еще нет положительного заключения проекта госэкспертизой, но этот орган предъявляет меньший список нарушений, который должны устранить буквально в эти дни.

– Работаем с этим подрядчиком в круглосуточном режиме совместно с министерством строительства, – сказала Любовь Доронина.

– Принципиально и министра строительства, и вас предупреждаю, если республика в очередной раз получит негативную оценку в связи с отсутствием у вас прыти в решении этого вопроса, ничего личного, но я вас накажу. Имейте в виду. Да уж вытащили бы этого подрядчика сюда, закрыли бы здесь в этом здании и не выпускали бы, пока бы не решили эту задачу, – заявил Сергей Гапликов.

Любовь Доронина ответила, что примерно так они с подрядчиком уже и поступали, и приглашали, и запирали. Часть присутствующих рассмеялась, но руководитель региона остался серьезным и, еще раз напомнив о персональной ответственности, потребовал ускорить работу по строительству детсада.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru