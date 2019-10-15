Контроль бюджета становится жестче

В бюджетное законодательство Коми будет внесен ряд изменений. Этот проект обсудили на заседании правительства региона 10 октября, в этот же день его передали в Госсовет республики. Кроме того, перемены ожидаются и в назначении налоговых льгот.

Поправки нужны для того, чтобы привести местный закон в соответствие с федеральным, поскольку ранее в бюджетный кодекс России были внесены серьезные изменения. Глава Коми Сергей Гапликов отметил, что принятие региональных изменений повлечет за собой серьезную работу по правке различных подзаконных актов, это потребует активного участия депутатов Госсовета республики. В кратчайшие сроки необходимо будет внести изменения в нормативные акты и на муниципальном уровне, касается это в первую очередь межбюджетных трансфертов с районного уровня на поселенческий.

По словам министра финансов Коми Галины Рубцовой, изменения затронут республиканский закон №88 «О бюджетной системе и бюджетном процессе», а также три закона, касающиеся распределения финансовой поддержки, как поселений, так и муниципальных районов, городских округов.

– Все изменения мы очень подробно рассмотрели на выездной коллегии в Воркуте в начале сентября, – рассказала министр финансов Коми Галина Рубцова. – Буквально по каждой статье прошлись.

Заполярный город для обсуждения этой темы был выбран, видимо, неслучайно: именно у Воркуты и Усинска из-за грядущих изменений могут возникнуть некоторые сложности. Как рассказала министр финансов, в законе ожидаются три больших блока изменений. Жестче становятся условия заимствования и управления долгами – расходы региона на обслуживание госдолга должны составлять не более 10, а не 15 процентов, как было ранее. Вводится новый критерий – годовая сумма платежей по погашению государственного долга и расходов на его обслуживание, которая не должна превышать 20 процентов. Галина Рубцова пояснила, что таким образом регионы стимулируют не привлекать краткосрочные кредиты, а выбирать «длинные» деньги. И теперь как регионы, так и муниципальные образования внутри них по уровню долга будут делить на три категории: с высокой долговой устойчивостью, средней и низкой. Республика относится к субъектам страны с высокой устойчивостью, как и 18 ее муниципальных образований. Но Воркута и Усинск попадают в среднюю категорию. И в связи с этим получают некоторые ограничения в распоряжении финансами. С 2021 года такие муниципалитеты должны будут согласовывать программу заимствований, обязательно соблюдать нормативы по оплате труда муниципальных служащих.

– Но это мы и так соблюдаем и контролируем, – пояснила министр. – Но третье и наиболее серьезное условие, что вы не должны принимать расходные обязательства вне рамок 131 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». А мы знаем, что такие расходы у муниципалитетов есть. Воркуте и Усинску за 2020 год нужно постараться перейти в первую категорию.

Также изменения в закон коснутся межбюджетных отношений. Те муниципалитеты, что являются получателями дотаций на выравнивание, должны будут заключать с минфином республики соглашения о социально-экономическом развитии и оздоровлении финансов.

Вводится мера ответственности глав муниципальных образований.

– Дотации на сбалансированность бюджетов теперь будут жестко регламентировать в соответствии с методикой, теперь какие-то разовые платежи мы не можем направлять в местные бюджеты, – добавила Галина Рубцова. – Но хочу сказать, что мы уже в этом году их очень жестко в соответствии с этой методикой распределяем. Все субсидии, которые будут предусматриваться местным бюджетам, станут распределяться через закон о республиканском бюджете.

Также изменения в законодательство повлекут некоторые перемены в части финансового контроля над межбюджетными трансфертами.

Кроме того, на заседании правительства министр финансов сообщила о новом порядке формирования перечня налоговых расходов Коми:

– Постараюсь рассказать попроще, что это такое. Под налоговыми расходами сейчас подразумевают выпадающие доходы бюджета из-за предоставления налоговых льгот. С 2020 года на республиканском уровне такие расходы «вшиваются» в государственные программы и должны соответствовать их целям и показателям.

Органы власти, отвечающие за реализацию госпрограмм, будут отвечать и за налоговые расходы, при этом еще составлять их паспорт, оценивать бюджетную эффективность и, если она низка, искать альтернативные варианты. Например, если выяснится, что предоставляемая льгота по транспортному налогу для определенных категорий ее получателей работает плохо, то ее можно будет заменить на субсидию. Не нужно забывать, что налоговые расходы – это стимул для прироста инвестиций в бизнес, и в конечном итоге они должны послужить приросту региональной казны.

Министр финансов привела в пример также льготу по единому сельхозналогу, по поводу эффективности которой в ее ведомство обращались предприниматели и парламентарии. Проверка показала, что льгота действительно неэффективна, прироста доходной базы она не дает. Объем этой льготы – два миллиона рублей, в то время как по линии минсельхоза выделяются субсидии порядка 164 миллионов рублей. И аграриям точечная поддержка субсидиями, грантами явно помогает лучше.

Сергей Гапликов выводы минфина поддержал, отметив, что ответом на все вопросы по предоставлению мер поддержки должен быть правильный, обоснованный расчет. Предоставлять госпомощь по наитию, как было раньше, нельзя – нужно опираться на получаемый социальный эффект. Республика для бизнеса такой же инвестор, а налоговые льготы – своего рода инвестиции, которые должны приносить определенный эффект.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru