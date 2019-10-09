Родительскую компенсацию пересчитают автоматом

Сыктывкарцам автоматически пересчитают размер компенсации за детский сад, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о принятом на сентябрьском заседании Госсовета республики и инициированном главой Коми Сергеем Гапликовым законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми по вопросам социальной защиты семей с детьми».

Законом предусмотрено увеличение размера компенсации на первого ребенка до 30 процентов вместо 20 процентов, установленных ранее. В связи с этим будет произведен автоматический перерасчет с 1 сентября этого года. Также изменена величина критерия нуждаемости с полуторного размера до двух с половиной.

По словам начальника управления дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» Тамары Горбуновой, перерасчет должны произвести не позже конца ноября. А для тех, кто подавал документы в сентябре, но получил отказ в связи с превышением установленного критерия, документы будут пересмотрены с учетом обновленного критерия, и в случае соответствия уровня дохода данному критерию компенсация будет назначена либо продлена. Пересмотр будет осуществлен в октябре-ноябре.

Тем, кому компенсация назначается впервые, необходимо написать заявление по установленной форме (с приложением пакета документов) в дошкольной образовательной организации или в управлении дошкольного образования до 1 декабря 2019 года. В этом случае компенсацию предоставят с 1 сентября 2019 года.

Обратившимся после 1 декабря 2019 года компенсация будет предоставляться со дня регистрации заявления.

– Вся информация по изменениям будет размещена на информационных стендах и сайтах детских дошкольных учреждений. Также будет проведен анализ получения компенсации в отношении каждого ребенка и ознакомление родителей с внесенными изменениями под роспись, – сообщила Тамара Горбунова.

Напомним, что теперь в Коми компенсации за присмотр и уход за ребенком в детских садах республики смогут получать около 53 000 человек. Только в Сыктывкаре ее получат 20 тысяч человек. Компенсация выросла с 20 до 30 процентов, ее будут выплачивать семьям, чей доход не превышает 2,5-кратного размера прожиточного минимума.

Общее число получателей компенсации приблизилось к показателю, который был до внедрения принципов адресности и нуждаемости.

Лина ПЕРОВА