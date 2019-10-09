Физкультплощадка на улице Морозова

В столичном Давпоне появилась уличная тренажерная площадка. Это стало возможным в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» и при деятельном участии правительства региона и лично главы республики Сергея Гапликова, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Тренажерный комплекс установлен в районе дома №185 по улице Морозова. В него входят различные тренажеры в антивандальном исполнении, направленные на проработку групп мышц рук и ног, спины и пресса – это степперы двух видов, велотренажеры, скамьи для подъема туловища, брусья и другие устройства. При этом каждый вид тренажеров представлен сразу несколькими экземплярами, поэтому ждать очереди не придется. Вся площадь комплекса – 315 квадратных метров – с мягким покрытием из резиновой крошки.

– Кроме этого площадка оборудована комплексом для воркаута и столом для настольного тенниса. Дополнительной функциональности придает спортоборудование для сдачи норм ГТО, поэтому данная площадка будет задействована и под эти цели, – отметила директор городского Центра спортивных мероприятий Оксана Литвинюк (проект реализован данным учреждением).

На обустройство комплекса было направлено три миллиона рублей за счет средств нацпроекта, проинформировала курирующая данную отрасль вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина.

– Новая площадка сделает доступнее для жителей микрорайона занятия физкультурой. Важно, что подтянуть свою физическую форму имеют возможность люди разных возрастов, сюда можно приходить всей семьей. Мы рады появлению нацпроекта «Спорт – норма жизни» и благодаря ему намерены продолжить расширение спортивной инфраструктуры для жителей города, – отметила Елена Семейкина.

Всего на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в текущем году в муниципалитете освоено более 20 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара