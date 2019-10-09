Дело о жестоком убийстве в Ухте направлено в суд

Сотрудники следственного управления СК России по Коми завершили расследование уголовного дела об убийстве 38-летней жительницы Ухты. Уголовное дело было возбуждено после того, как женщина пропала без вести и у правоохранителей появились основания предполагать, что она стала жертвой преступления.

В ноябре 2018 года в полицию с заявлением о пропаже ухтинки обратилась ее подруга. Она сообщила, что приятельница не забрала сына из школы после уроков, не выходит на связь, не отвечает на звонки. Установить ее местонахождение не представляется возможным, хотя она не собиралась никуда уезжать, более того, женщины планировали провести вечер вместе.

По информации следственного управления СК России по Коми, после возбуждения уголовного дела были изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости от подъезда, где проживала исчезнувшая женщина. По содержанию видеозаписей стало ясно, что ухтинка убита, а к совершению этого преступления причастен ее бывший муж и две его знакомые.

Следователи выяснили, что между потерпевшей и ее бывшим мужем сложились неприязненные отношения из-за раздела общей квартиры и выплаты алиментов. 9 ноября 2018 года женщина проводила сына в школу и вернулась домой. Там ее встретил бывший муж. Между экс-супругами снова произошел конфликт. Мужчина задушил бывшую жену и уложил ее труп в чемодан.

Затем злоумышленник собрал рюкзак с одеждой и дамскую сумку, а также забрал мобильный телефон жертвы. С чемоданом и вещами он спустился к подъезду, где его поджидала машина, в которой находилась сообщница. Вместе они скинули чемодан с трупом с автодорожного моста через реку Ухту. Другой пособнице мужчина передал телефон убитой жены. Чтобы ввести в заблуждение правоохранителей, женщина выкинула мобильник в реку в районе деревни Веселый Кут.

Чемодан с останками искали по акватории и береговой линии реки Ухты спасатели, сотрудники МЧС, полиции, волонтеры. Когда река покрылась льдом, поиски были приостановлены. 4 мая 2019 года в реке Ижме в районе деревни Порожск Сосногорского района был обнаружен чемодан с телом. Установлено, что тело принадлежит 38-летней ухтинке. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти женщины стало удушение.

Для сбора и закрепления доказательств совершенного преступления следственно-оперативная группа провела комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В частности, с помощью современного криминалистического комплекса для осмотра мобильных устройств удалось восстановить телефонные разговоры и получить аудиозаписи переговоров между фигурантами уголовного дела до совершения преступления, во время его совершения и после. Анализ разговоров позволил сделать вывод о том, что преступление было заранее тщательно спланировано. В рамках уголовного дела допрошено значительное количество свидетелей, проведены выемки и осмотры, назначены и проведены медицинские, ситуационные, психиатрические, генетические, биологические, фототехнические и другие экспертизы.

В ходе расследования уголовного дела были собраны многочисленные доказательства, подтверждающие вину фигуранта и его сообщниц. Бывший муж потерпевшей обвиняется в убийстве. Его сообщницы – в пособничестве в совершении указанного преступления. С одной из них заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы в отношении нее выделены в отдельное производство и в конце сентября направлены в суд. На днях в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу направлено и уголовное дело в отношении двух других фигурантов дела.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото newsbel.by