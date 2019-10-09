Николай Гордеев не смог вернуться на работу

26 сентября Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску бывшего руководителя ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд» Николая Гордеева к Министерству физической культуры и спорта Республики Коми о признании незаконным приказа об увольнении по инициативе работодателя. Также истец требовал изменить формулировки причины увольнения, взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула, компенсировать моральный вред.

Как сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда, требования истец мотивировал тем, что приказ об увольнении не содержит конкретного состава дисциплинарного проступка, утверждал, что не допускал нарушений при исполнении должностных обязанностей, а работодатель пропустил срок привлечения к дисциплинарной ответственности.

В ходе рассмотрения спора в суде установлено, что Николай Гордеев, являясь руководителем ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд», нес полную ответственность за производственно-хозяйственно-финансовую деятельность учреждения. Также он отвечал за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективное, законное использование имущества учреждения. При этом директор принял необоснованные решения, повлекшие за собой неправомерное использование государственного имущества Республики Коми. Такие факты выявлены в ходе проведенной прокуратурой Коми проверкой соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

По информации прокуратуры РК, в ходе проверки было установлено, что руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд входил в состав ряда общественных организаций и для участия в мероприятиях, которые они проводили, направлял сам себя в служебные командировки, которые не относились к уставной деятельности учреждения. В частности, в октябре 2018 года он выезжал в командировку в город Буэнос-Айрес (Аргентина). Общий размер необоснованных бюджетных расходов превысил 126 тысяч рублей. Впрочем, впоследствии этот ущерб бюджету был возмещен в полном объеме.

Также были выявлены нарушения при распоряжении государственным имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления, – помещениями республиканского лыжного стадиона. Эти помещения использовались для извлечения прибыли коммерческими организациями, осуществляющими торговлю спортивными товарами.

Помимо этого, установлены иные факты незаконного использования в 2019 году имущества, находящегося в ведении Центра спортивной подготовки сборных команд. Нарушение закона явилось следствием неправомерных решений, принятых наблюдательным советом спортивного учреждения, в состав которого входила дочь руководителя центра. Наблюдательный совет рекомендовал руководителю центра заключить с коммерческими организациями договоры безвозмездного пользования земельными участками и помещениями спортивного павильона. Впоследствии Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений отказалось согласовать заключение этих договоров. Однако руководитель спортивного учреждения вопреки этому решению передал имущество коммерсантам. В итоге размер недополученной бюджетом арендной платы превысил 900 тысяч рублей.

Прокуратура Коми внесла в правительство региона представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. По итогам его рассмотрения два должностных лица, в том числе заместитель министра спорта, привлечены к дисциплинарной ответственности. Трудовой договор с руководителем Центра спортивной подготовки сборных команд Николаем Гордеевым был расторгнут по инициативе работодателя. Уволенный с таким решением не согласился и оспорил его в суде.

Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу, что Николай Гордеев был правомерно уволен с работы по пункту 9 части 1 статьи 81 ТК РФ.

Ирина СМИРНОВА

Фото bnkomi.ru