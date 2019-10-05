Уважаемые педагоги, ветераны отрасли образования!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя одна из самых уважаемых в нашей стране. У каждого из нас в жизни был учитель, наставник, педагог, который не только учил, но и вложил частичку своей души, давал мудрые советы, окружал заботой и вниманием, помогал добиваться поставленных целей.

Республика Коми всегда отличалась сильным педагогическим сообществом и качественным образованием. Об этом говорят высокие результаты, которые показывают наши школьники и студенты на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Сегодня, сохраняя и приумножая сложившиеся традиции, мы стремимся к достижению новых качественных изменений в отрасли.

В регионе активно реализуется национальный проект «Образование», который нацелен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. В этой непростой работе мы очень рассчитываем на вас, уважаемые учителя.

В Год наставничества особо хочу поблагодарить ветеранов педагогического труда, которые внесли огромный вклад в воспитание и обучение многих поколений жителей Республики Коми. Спасибо, что сегодня продолжаете передавать свой бесценный опыт и знания молодым специалистам.

Дорогие педагоги, в профессиональный праздник благодарю всех вас за самоотверженный труд, за терпение и мудрость, за искреннюю заинтересованность в успехах своих учеников и, конечно, беззаветную любовь к детям.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, счастья и благополучия, пусть высшей наградой вашего труда станут успехи и благодарность ваших учеников!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми