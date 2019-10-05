Уважаемые учителя, работники образовательных организаций, ветераны!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!

Мы все когда-то были учениками и помним, как нелегко получать знания, разбираться в новых науках, постигать окружающий мир. Но рядом с нами всегда были те, кто учил, помогал и поддерживал, – наши учителя.

Труд преподавателя требует сил и полной самоотдачи. Благодаря учительской настойчивости, энтузиазму и терпению ребята получают основу для дальнейшей успешной работы, определяются с целью на будущее. Мы гордимся педагогами нашей республики. Они успешно осваивают современные цифровые технологии и новые методики преподавания. Постоянно совершенствуются в своей профессии, что доказывают награды авторитетных конкурсов и результаты выпускных испытаний. 25 выпускников образовательных организаций региона показали в этом году результат сто баллов на экзаменах.

Дорогие учителя! Спасибо вам за то, что учите наших детей смело идти вперед и не пасовать перед трудностями. Особые слова признательности адресованы ветеранам образования за их неоценимый вклад в воспитание молодого поколения.

От всей души желаю всем учителям успехов и благодарных, любознательных учеников!

Надежда Дорофеева, председатель Государственного Совета Республики Коми