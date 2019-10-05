Ольга Иванова: «Учителю необходима гибкость в стремительно меняющемся мире»

Педагогика всегда была и остается уделом избранных, потому что требует полной самоотдачи и постоянного профессионального и личностного роста. И потому молодые учителя, которые, несмотря на трудности, не ищут более легких путей и остаются верны однажды выбранной профессии, заслуживают особого уважения. Десять лет назад преподаватель русского языка и литературы Сыктывкарского политехнического техникума Ольга Иванова пришла на работу в техникум сразу после окончания Сыктывкарского университета. С какими трудностями пришлось столкнуться на пути к профессиональному мастерству, кто помогал преодолевать их, Ольга Александровна рассказала «Республике».

– Учителя-филологи в школе – это вообще отдельная тема. Если выучить главу по географии или ботанике ученикам еще под силу, то прочитать до конца произведение классической литературы для многих настоящая мука. Сегодня, в век цифровизации, все меньше становится детей, кого бы заворожил своей красотой великий и могучий русский язык. А увлечь этим студентов техникума, которые и из школы-то ушли, чтобы скорее получить профессию, наверное, и того сложнее. Вам это удается?

– Конечно, преподавать здесь намного сложнее, чем в школе. Чего уж греха таить, всем известно, что дети сюда приходят уже получать профессию и к общеобразовательным предметам относятся пренебрежительно. Известно и то, что в техникум обычно приходят ребята с низким уровнем знаний по общеобразовательным предметам. И привить им любовь к литературе очень сложно, я бы сказала, почти невозможно. Потому что любовь к чтению закладывается в раннем детстве, и если это не было сделано вовремя, то потом это сделать бывает трудно. А большинство ребят, поступивших в техникум, даже фамилий писателей не знают. Не скрою, после первых проведенных в техникуме уроков я испытала шок и сначала хотела даже уйти, потому что я люблю свой предмет. Поступая в университет, я выбрала его осознанно, и мне было очень больно, что дети не читают и не хотят. Тем не менее я осталась и даже работаю здесь уже десять лет.

– Значит, все-таки удалось решить эту проблему?

– Врать не стану: страстью к чтению мои студенты не воспылали, но в пределах своих возможностей они стараются, участвуют в дискуссиях, выполняют задания и честно зарабатывают свои оценки. Есть, конечно, дети, которые и читают, но их очень мало. Как мне удалось все же наладить учебный процесс? Успокоившись после первого шока, я просто начала думать, как сделать урок интересней, как замотивировать ребят, если не погрузиться в мир литературы, то хотя бы побывать там на ознакомительной экскурсии. Я поняла, что ставить глобальную задачу – привить им любовь к чтению даже не стоит. Победой будет уже то, что они полюбят читать и анализировать хотя бы только на моем уроке.

Поначалу думала: надо как-то связать задания с их будущей профессией. На уроках русского языка это еще возможно. Допустим, проходим мы сложноподчиненные предложения, я им даю разбирать тексты, связанные с профессией. Но как это сделать на уроках литературы? И тогда я решила: не надо требовать, чтобы они прочли целиком все произведение. Даже если они в усеченном варианте его будут знать, и то уже неплохо. Для чтения на занятиях мы берем небольшие отрывки и анализируем прямо на уроке. Очень сильно помогают экранизации произведений. Конечно, за урок просмотреть весь фильм нереально, поэтому я обычно выбираю фрагмент фильма, останавливаю его на самом интересном месте и предлагаю дальше либо прочитать, либо досмотреть дома.

Они очень любят творческие задания, поэтому задаю сделать иллюстрации к произведениям. Иногда на уроке, если есть свободное время, иногда дома. Конечно, может быть, дома они и не сами сделали, но я все равно эти работы принимаю. Потому что ценю даже то, что они позаботились о выполнении задания. Так вот постепенно год за годом что-то нарабатываем. А на конец учебного года я всегда оставляю в учебном плане часы, когда мы разбираем произведения, которые они читают самостоятельно, а не в рамках программы.

– Все-таки что-то читают?

– Конечно, есть ребята, которые хоть и бессистемно, но читают. Есть студенты, с которыми мы выступаем и даже побеждаем на различных исследовательских и научно-практических конференциях. Один мой студент прекрасно справился с исследовательской работой по православной прозе. Причем сам подошел ко мне с предложением раскрыть эту тему. Оказывается, прочитал какую-то книгу про тонкие миры из серии «Православная литература» и был очень впечатлен. С его работой мы заняли призовое место. Хочу заметить, что на конференции и семинары мы никого не загоняем, участвуют в них только те, кто сам выразил желание углубиться в какую-то тему. Полученными грамотами ребята гордятся, собирают портфолио.

В прошлом году на конференции «Ступени роста» мы тоже первое место занимали. Вообще, творческую работу ребята любят. С моими студентами и ветераном техникума Светланой Михайловной Ванеевой мы даже реализовали очень успешный проект «Клуб любителей поэзии Николая Рубцова». Подготовили литературно-музыкальную композицию и выходили с ней в разные учреждения города, библиотеки. Светлана Михайловна руководит ветеранским хором, и они с хором создавали музыкальный фон мероприятия, а дети читали стихи. Получился прекрасный тандем. Мы пять лет с этим проектом занимаем призовые места.

– Самая большая трудность для нечитающих ребят – грамотно выражать свои мысли. Как вы с этим работаете?

– На уроках всегда стараюсь организовать дискуссию, задаю много вопросов, чтобы ребята учились говорить, выражать свои мысли. Конечно, все группы разные. Есть группы, где ребята нацелены на результат, а результат – это получение стипендии. И чтобы из-за плохих отметок не потерять стипендию, они стараются учиться на 4 и 5. А чтобы получить хорошие оценки, тоже ведь надо позаниматься. Но есть и более слабые группы. Я заметила тенденцию: поколение нынешних студентов сильнее тех, кого мне приходилось учить в первые годы после университета. Когда я пришла сюда, здесь учились ребята 1991-1993 годов рождения. Сейчас наши студенты 2001-2003 годов рождения. Они намного информированнее, у них кругозор намного шире. И самое главное – у них есть желание учиться лучше. Если прежние студенты радовались тройке, то эти уже думают, какая оценка будет стоять у них в дипломе.

Конечно, все равно это особый контингент ребят. Например, сочинения им даются очень трудно. Поэтому при написании сочинений я разрешаю пользоваться дополнительными источниками. Пусть даже они дома что-то скачали, что-то переписали – я все равно принимаю. Понимаете, нам, учителям, надо меняться в этом вопросе. Если меняется мир, нам тоже надо меняться. Конечно, нас учили по-другому, с нас требовали больше. Но раз сейчас такое время, то нам необходимо под детей подстраиваться. Надо быть снисходительнее. К тому же, как не учитывать, что ребята приезжают из районов, живут в общежитиях. Это новая для них обстановка, они скучают по дому. Многие из малообеспеченных и неблагополучных семей. У кого-то нет даже денег на еду, и они тут ищут хоть какую-то работу, подрабатывают и из-за этого иногда пропускают уроки. Ребенок сюда приезжает, чтобы хоть как-то вырваться из того ужаса, в котором он жил. Ну неужели, когда узнаешь такие детские истории, после этого можно «включать» злую требовательную тетю?

– Молодым учителям бывает непросто и урок организовать, и дисциплину наладить. Были ли у вас наставники в работе?

– Первым серьезным наставником на профессиональном пути я считаю учителя-филолога сыктывкарской школы №12 Ольгу Александровну Одинцову, у которой я проходила студенческую практику. Я могу сказать, что университет мне столько не дал, сколько она за полтора месяца практики. В университете все же акцент делался больше на науку, а практика – это совсем другое. Именно Ольга Александровна научила меня, как организовывать урок, все этапы урока со мной разбирала, познакомила со всеми новыми технологиями, о которых даже в университете нам не говорили. Первую неделю на практике я смотрела, как она ведет уроки, а остальные четыре недели я вела их сама. Каждый мой урок мы с ней анализировали. У меня сразу все хорошо пошло под ее руководством. Плюс ко всему у меня был очень хороший класс.

Наверное, в первую очередь поэтому, придя на работу в техникум, я была поначалу страшно разочарована. Я-то ведь пришла с другими планами и идеями. Мне казалось, будет, как в школе. Но тут не школа. Половину из того, что я запланировала на первом своем уроке в техникуме, мы не сделали. Потому что просто-напросто у ребят не было ни знаний, ни желания работать. Прийти в себя и правильно выстроить работу мне помогла моя коллега – преподаватель нашего техникума Ия Владимировна Осташова. Она мне сказала: «Оля, этим ребятам такие фундаментальные знания, которые ты планируешь давать, не нужны. Здесь надо какую-то изюминку найти, чтобы им было интересно. Просто что-то вещать им – это не пройдет. Не стремись выдать все, что положено, снисходи до их уровня знаний. Пусть даже ты не до конца раскроешь тему, а так, чтобы дети только познакомились. Лучше возьми меньше упражнений – не десять, а хотя бы пять, но чтобы они были выполнены качественно».

– Не менее важный момент – дисциплина на уроке. Не всем молодым учителям удается овладеть вниманием класса.

– Конечно, всякое бывало: и дверями хлопали, и тетрадями кидались. Некоторые ребята неадекватно реагируют на любое замечание. Но я постепенно научилась с ними находить общий язык. Просто поняла, что к этим детям особый подход нужен. У меня на уроке относительная свобода. И если кому-то из ребят звонят на сотовый, я разрешаю выйти и ответить. Может, это срочный звонок. И еще один важный момент: договариваться надо на берегу. Поэтому о правилах поведения я говорю на первом же уроке, когда мы только знакомимся. Если детям обозначишь границы дозволенного, они понимают.

Беседовала Галина ГАЕВА

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