Контроль за лесными проектами нужно усилить

Глава Коми Сергей Гапликов, вернувшись из рабочих поездок в Финляндию и Сибирь, дал ряд поручений региональным министерствам. В первую очередь они касаются защиты лесов, реализации инвестиционных проектов в лесной промышленности.

На заседании правительства Коми, прошедшем 27 сентября, Сергей Гапликов рассказал о работе, которая проводилась им в ходе последних командировок. В частности, во время недавней поездки в Финляндию в составе российской делегации.

– В ходе визита нам были представлены передовые финские технологии в сфере обращения с отходами, возобновляемой энергетики. А также по финансированию проектов «зеленой экономики». Это направление в Финляндии лидирующее, по ряду технологий они имеют передовые позиции в мире. Уверен, что нам есть чему у них поучиться, – отметил руководитель региона. – Мы в свою очередь представили инвестиционный потенциал нашей республики, обсудили возможность участия финских партнеров в местных проектах по глубокой переработке древесины, вторичной переработке отходов.

Также прошли встречи с представителями финских министерств легкой промышленности, лесной промышленности, был изучен опыт создания и эксплуатации современных целлюлозно-бумажных комбинатов, проведены переговоры с производителями оборудования для ЦБП. Финны выразили заинтересованность в совместных проектах. Сергей Гапликов сообщил, что он дал поручение министру инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александру Ремиге создать рабочую группу, которая займется проработкой вопросов, связанных с инвестиционным потенциалом лесной отрасли.

25 сентября глава Коми был в Красноярске, где участвовал в совещании, которое проводил генпрокурор России Юрий Чайка. Встреча была посвящена вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

– Основной упор был сделан на вопросы лесовосстановления, – рассказал Сергей Гапликов. – Также были рассмотрены вопросы охраны лесов от пожаров, борьбы с незаконными рубками. Для нашего региона, где земли лесного фонда занимают более 87 процентов, а лесная промышленность является одной из базовых для экономики, эти вопросы имеют особую актуальность. В целом ситуация в этих вопросах у нас в республике благополучная. Есть, конечно, недоработки, но я думаю, что до конца осени все вопросы будут решены.

Что касается лесовосстановления тайги после рубок, пожаров, то Сергей Гапликов отметил, что работа в этом деле должна быть системной, сославшись опять же на опыт Финляндии.

– Благодаря дождливой погоде Коми в этом году практически избежала лесных пожаров. Однако к следующему сезону нужно подойти во всеоружии, также за межсезонье надо проанализировать прохождение лесопожарного сезона, лесовосстановительного сезона, все те вопросы, что нужно скорректировать, – дал поручение глава министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Роману Полшведкину. – О результатах доложить в начале декабря, чтобы при необходимости мы могли внести изменения на следующий год в региональный проект «Сохранение лесов».

Министерству инвестиций, промышленности и транспорта руководитель региона поручил усилить контроль за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: к сожалению, на совещании в Красноярске, когда речь шла о лесопромышленниках, которые допускают определенные недоработки, были названы и два предприятия из Коми.

Также Сергей Гапликов обратился к правоохранительным и надзорным органам с призывом усилить работу по борьбе с незаконной заготовкой древесины: из 68 случаев незаконных рубок, выявленных в первом полугодии в Коми, по 44 виновных пока установить не удалось.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru